Cel mai popular calmant din lume ar putea crește riscul de autism și ADHD, avertizează experți de la Harvard: „Cea mai puternică dovadă de până acum”

Femeile însărcinate ar trebui să ia paracetamol doar la recomandarea medicului, avertizează cercetătorii de la Harvard — pe fondul temerilor că acest analgezic obișnuit ar putea crește riscul de autism și ADHD la copii.

Paracetamolul — cunoscut și sub denumirea de acetaminofen și vândut frecvent în SUA sub marca Tylenol — este utilizat pe scară largă de viitoarele mame pentru tratarea durerilor, a migrenelor și a febrei.

Însă zeci de studii l-au asociat deja cu rate mai ridicate de autism și tulburare de deficit de atenție/hiperactivitate (ADHD). Acum, cercetători americani de la Mount Sinai și de la Școala de Sănătate Publică a Universității Harvard afirmă că analiza lor, realizată pe mai mult de 100.000 de persoane, este cea mai cuprinzătoare de până acum — și oferă „cea mai puternică dovadă de până acum” a unei legături.

Ei îndeamnă viitoarele mame să folosească paracetamol cât mai rar, recomandând doar „cea mai mică doză eficientă pentru cel mai scurt timp posibil.”

Totuși, echipa subliniază că rezultatele nu demonstrează că medicamentul provoacă direct tulburări de neurodezvoltare — ci doar că asocierea este suficient de constantă și îngrijorătoare pentru a necesita cercetări suplimentare.

Dr. Didier Prada, profesor asistent de științe ale sănătății populației la Spitalul Mount Sinai din New York și coautor al studiului, a declarat: „Rezultatele noastre arată că studiile de calitate mai ridicată sunt mai susceptibile să indice o legătură între expunerea prenatală la acetaminofen și riscurile crescute de autism și ADHD.” El a adăugat: „Având în vedere utilizarea pe scară largă a acestui medicament, chiar și o mică creștere a riscului ar putea avea implicații majore pentru sănătatea publică.”

Totuși, el a subliniat că femeile nu trebuie să întrerupă brusc tratamentul: „Gravidele nu ar trebui să oprească administrarea medicamentelor fără a-și consulta medicii. Durerea sau febra netratată pot, la rândul lor, să dăuneze fătului. Studiul nostru evidențiază importanța discutării celor mai sigure opțiuni împreună cu personalul medical și luarea în considerare a alternativelor non-medicamentoase ori de câte ori este posibil.”

În prezent, NHS (sistemul public de sănătate din Marea Britanie) recomandă paracetamolul ca „primă opțiune” de calmant pentru femeile însărcinate — dar doar pe perioade scurte și la cea mai mică doză eficientă.

Aproximativ jumătate dintre gravidele din Marea Britanie iau paracetamol, iar în SUA procentul ajunge la circa 65%.

Autoritățile sanitare recomandă precauție suplimentară doar anumitor persoane — cum ar fi cele cu afecțiuni hepatice sau renale ori cele care iau tratament pentru epilepsie.

Pentru a ajunge la concluziile lor, cercetătorii americani au analizat 46 de studii separate, care au implicat peste 100.000 de participanți. Echipa a colectat date detaliate privind momentul administrării paracetamolului — fie în primul, al doilea sau al treilea trimestru, fie pe toată durata sarcinii — și le-a corelat cu fișele medicale ale mamelor.

În articolul publicat în revista Environmental Health, ei au concluzionat: „Rezultatele obținute sugerează dovezi solide privind o posibilă legătură între utilizarea prenatală a acetaminofenului și riscul crescut de ADHD la copii. Aceasta include studii de înaltă calitate care oferă dovezi foarte puternice ale unei asocieri, precum și studii care indică dovezi solide.”

Ei au adăugat: „Există dovezi clare ale unei relații între administrarea de paracetamol în sarcină și riscul crescut de autism la copii.”

Aceste concluzii apar într-un context în care cererea pentru evaluări de autism a atins niveluri record după pandemia de Covid.

Datele NHS arată că, în decembrie 2024, aproape 130.000 de minori sub 18 ani din Anglia se aflau pe liste de așteptare pentru o evaluare.

Experții au descris situația ca pe o „criză invizibilă”, serviciile eșuând constant în a ține pasul cu cererea tot mai mare, scrie dailymailcom.

Anul trecut, Comisarul pentru Copii a avertizat că micuții lăsați să aștepte ani întregi pe liste erau practic „privați de copilăria lor.”

Autismul nu este o boală și este prezent de la naștere, deși poate fi recunoscut abia în copilărie sau chiar mai târziu. El se manifestă pe un spectru: unii oameni pot trăi independent, cu puțin sprijin, în timp ce alții pot avea nevoie de îngrijire permanentă.

Între timp, datele NHS arată că peste 230.000 de persoane din Anglia primesc acum medicație pentru ADHD, pentru a gestiona simptome precum lipsa de atenție și hiperactivitatea.

Numărul prescripțiilor a crescut cu o cincime anul trecut — cea mai accentuată creștere anuală de la începutul raportărilor, în 2015.

Această explozie a fost determinată în mare parte de femeile cu vârste între 20 și 30 de ani, deși prescripțiile pentru copii sunt și ele în creștere.

Unii experți se tem că anumite clinici private pun diagnostice excesive și prescriu prea ușor medicamente stimulante puternice.

Dar alții argumentează că, dimpotrivă, mulți adulți primesc abia acum ajutorul care le-a fost refuzat mult timp.

ADHD a fost recunoscut oficial în Marea Britanie ca tulburare ce persistă și la vârsta adultă abia în 2008 — până atunci era considerat exclusiv o problemă a copilăriei, din care copiii ar fi trebuit „să iasă” odată cu vârsta.

În SUA, se estimează că 2,3 milioane de copii și șapte milioane de adulți au TSA (tulburări din spectrul autist).

Diagnosticele au crescut considerabil în ultimele două decenii, potrivit datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

În anul 2000, aproximativ 1 din 150 de copii primea un diagnostic de autism; până în 2020, cifra a urcat la 1 din 31 — o cvadruplare aproape, explicată atât prin creșterea gradului de conștientizare, cât și prin schimbarea criteriilor de diagnostic.

Această tendință din SUA este ilustrată și de un studiu publicat în 2024 pe baza dosarelor medicale a 12,2 milioane de americani, care a arătat o creștere de 175% a diagnosticului de autism pe parcursul a 11 ani.

În timp ce unii specialiști atribuie această creștere screeningului mai amplu și reducerii stigmei, alții susțin că factori biologici și de mediu pot juca, de asemenea, un rol. Dezbaterea rămâne deschisă.

