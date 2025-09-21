Presupusa legătură între administrarea de paracetamol pe durata sarcinii și autism. Casa Albă pregătește un anunț „foarte important”

Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 19:50
Persoană care ia o pastilă FOTO Pixabay

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administrația sa va face luni un anunț legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare.

”Vom avea un anunț despre autism luni. Cred că va fi un anunț foarte important, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le vom face”, a spus Trump la un dineu organizat de American Cornerstone Institute.

The Wall Street Journal a relatat luna aceasta că secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., plănuiește să anunțe că utilizarea de către femeile însărcinate a medicamentului analgezic Tylenol, produs de Kenvue, ar putea fi asociată cu autismul, o concluzie care contrazice recomandările medicale actuale ce consideră paracetamolul, substanța activă din Tylenol, sigur în sarcină.

Ratele diagnosticului de autism au crescut semnificativ în SUA din 2000 încoace. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în 2020, 1 din 36 de copii de 8 ani (2,77%) era diagnosticat cu autism, față de 0,66% în 2000.

Kennedy a afirmat că SUA se confruntă cu ”o epidemie de autism” alimentată de ”toxine de mediu”.

Majoritatea cercetătorilor consideră însă că factorii genetici, în combinație cu influențe de mediu, joacă un rol major, fără a exista încă răspunsuri ferme.

Trump a sugerat și un alt anunț pentru săptămâna viitoare: șeful Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, Mehmet Oz, ar urma să prezinte un model de prețuri la medicamente bazat pe ”națiunea cea mai favorizată”, care ar alinia costurile din SUA la cele mai mici prețuri practicate în țările OCDE.

”Dr. Oz este un tip inteligent și dur, și sper să facă asta. Iar dacă națiunile ne vor pune probleme, le vom aplica tarife”, a spus Trump.

Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place"
Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 21 septembrie, că se angajează să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da,...
Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă
Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că detaliile noului acord dintre SUA și China privind TikTok prevăd ca aplicația să fie controlată de un consiliu format din...
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

