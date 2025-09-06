SUA au găsit „vinovatul” pentru autism. Banalele medicamente utilizate în sarcină pe care dă vina Departamentul de Sănătate, fără dovezi

SUA dau vina pe paracetamol pentru simptomele de autism FOTO Pixabay

Un raport care urmează să fie publicat de Departamentul de Sănătate din SUA este posibil să lege dezvoltarea autismului la copii de Tylenol, un analgezic obișnuit eliberat fără rețetă și va face referire la o formă de vitamină bazată pe acid folic ca modalitate de reducere a simptomelor de autism la unele persoane.

”Continuăm să credem că nu există o legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și autism”, afirmă producătorul.

Raportul ar urma să evidențieze că analgezicul Tylenol, administrat în timpul sarcinii, împreună cu niveluri scăzute de folat – o vitamină importantă pentru dezvoltarea corectă a creierului și a coloanei vertebrale a fătului – ca potențiali factori care contribuie la apariția autismului, potrivit Wall Street Journal. De asemenea, va menționa acidul folinic, o formă de folat cunoscută și sub numele de leucovorin, ca modalitate de a reduce simptomele autismului, scrie CNN.

Suplimentele de folat sunt deja recomandate femeilor în timpul sarcinii pentru a preveni probleme cum ar fi spina bifida, la sugari.

Tylenol, care este denumirea comercială a analgezicului generic acetaminofen (paracetamol), este utilizat pe scară largă în SUA, inclusiv în timpul sarcinii.

„Nimic nu este mai important pentru noi decât sănătatea și siguranța persoanelor care utilizează produsele noastre. Am evaluat în mod constant datele științifice și continuăm să credem că nu există o legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și autism”, a declarat producătorul de medicamente Kenvue.

Experții sunt, în general, de acord cu afirmația producătorului.

„Nu există dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare fetală”, a declarat vineri dr. Christopher Zahn, de la Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor. „Tulburările de neurodezvoltare, în special, sunt multifactoriale și foarte dificil de asociat cu o singură cauză. Gravidele nu ar trebui să fie speriate și să renunțe la numeroasele beneficii ale acetaminofenului, care este sigur și reprezintă una dintre puținele opțiuni pe care le au pentru ameliorarea durerii”, a adăugat el.

Incidența autismului în SUA este în creștere. Aproximativ 1 din fiecare 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022, în creștere față de 1 din 36 în 2020, potrivit unui raport publicat în aprilie de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

