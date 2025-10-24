Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările

Un nou jucător intră pe piața românească de RCA. FOTO Pixabay

Interamerican, cea mai mare firmă de asigurări din Grecia, a debutat efectiv cu oferte pe piața asigurărilor RCA din România. Compania deținută de gigantul olandez Achmea a început să vândă pe o platformă online dedicată, urmând ca ofertele să fie disponibile și pe mari platforme de profil existente.

Însă deocamdată, scrie Economica.net, este mai degrabă o lansare test, iar debutul propriu zis va avea loc în 2026, când cel mai probabil Interamerican, prin brandul Anytime, va fi prezent și pe cele mai cunoscute platforme de e-commerce, inclusiv Emag, OlX sau Autovit.

Astfel, mai scrie sursa citată, Interamerican (cu brandul Anytime specializat pe insurtech, adică asigurări digitale), a reușit să construiască și o sucursală locală, angajând specialiști din România și să pună la punct sistemele informatice, în mare.

Lansarea completă pe piață va avea loc în 2026, dar Intermerican este deja prezentă cu oferte: firma emite cel puțin pe un site dedicat, adică www.asigurari.ro. Pentru gestionarea viitoarelor dosare de daune, Anytime, lider în Cipru și o prezentă notabilă pe piața din Grecia, va lucra cu Recrex, o firmă specializată pe dosare externe.

În timp, Anytime vrea să vândă nu numai RCA ci și CASCO și, posibil, după o anumită perioadă, asigurări de locuințe.

„Anytime este un brand digital, care se adresează direct clienților, astfel că website-ul nostru și call center-ul vor fi principalele canale de vânzare”, spune directorul Anytime România, Antonis Tsaknakis, conform publicației citate.

Totuși, Anytime anunță că va lucra și cu intermediari, însă nu cu orice fel de intermediari.

„Strategic, formăm și parteneriate selective cu agregatori online importanți și platforme digitale care împărtășesc valorile noastre: transparență, eficiență operațională și orientare către client”, a mai spus Tsaknakis.

Conform informațiilor Economica.net, acest lucru înseamnă că Anytime va încerca să intre pe platformele marilor jucători din e-commerce, nume cum ar fi eMag, OLX, Autovit, Pago, dar și altele.

