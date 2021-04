Cea mai tare masina a viitorului apare in 2023: Electrica, autonoma si o poti transforma in living, dormitor si sala de jocuri FOTO VIDEO

Vehiculul proiectat de britanici este un concept pentru producatorul chinez IM Motors, el incluzand si un filtru HEPA pe caroserie , care capteaza particulele poluante emise de alte masini in deplasare, potrivit Daily Mail Vehiculul va functiona cu energie electrica, fara a produce poluanti. Scaunele din interior se pot roti din pozitia de conducere traditionala, la 180 de grade, pentru a permite diverse activitati sociale pentru patru pasageri, transformand spatiul intr-un lounge.Masina denumita Airo este proiectata de firma britanica Heatherwick Studio pentru IM Motors, compania din China producatoare de automobile "verzi". Aceasta dispune de un spatiu in stil sufragerie in interior, dar care poate fi modelat intr-un dormitor cu pat dublu, permitand pasagerilor sa doarma, in cazul unei deplasari.Cabina este una complet personalizata si ea poate fi schimbata in functie de nevoile pasagerilor, inclusiv intr-o "sala de jocuri".Masina se poate adapta si intr-un spatiu destinat jocurilor video, ea dispunand de un eran interior, unde pasagerii se pot relaxa, folosindu-se de cate un joystick."Folosind cea mai recenta tehnologie din domeniul sticlei, acoperisul devine opac la o simpla comanda, pentru a asigura o intimitate totala", a declarat Thomas Heaterwick, fondatorul firmei britanice.