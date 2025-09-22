Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns

Autor: Luca Dinulescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:45
980 citiri
Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns
BYD a dezvoltat cea mai rapidă mașină electrică din lume. FOTO: byd.com

Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme a celor de la BYD a ajuns la o viteză record de 498 km/h.

YangWang U9 Extreme a doborât recordul deținut până acum de Bugatti pentru cea mai rapidă mașină de serie din lume.

În cadrul unui eveniment transmis online din Germania, de la pista de încercări Automotive Testing Papenburg, noua hipermașină electrică a chinezilor de la BYD a atins o viteză maximă de 496,22 km/h.

Recordul anterior, de 490,47 km/h, era stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

YangWang U9 Extreme are la bază patru motoare care îi oferă o putere de aproape 3.000 de cai putere și rulează pe una din primele platforme de 1.200V din lume, care sunt mai performante și mai eficiente.

Hipermașina celor de la BYD va fi produsă în 30 de exemplare, dar compania încă nu a anunțat prețul de vânzare.

