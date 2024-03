Audi a lansat noul S3 Cabrio, decapotabila 4x4

Audi a modificat modelul S3 Coupe pentru a-ti pune la dispozitie o decapotabila 4x4 turbo de senzatie: Audi S3 Cabriolet.

La fel ca versiunea cu plafonul fix, S3 Cabrio este echipat cu un motor doi litri, de 300 de CP, care te duce la 100 de km la ora in 5,4 secunde. Viteza maxima a fost limitata electronic la 250 de km la ora.

Pentru a obtine performante maxime, chiar si in varianta standard, orice S3 Cabriolet are cutie de viteze cu sase trepte si dublu ambreiaj Audi Stronic, plus sistemul Quattro, adica tractiune 4x4 in permanenta, ca sa fii sigur ca masina ramane lipita de drum si pe ploaie sau daca ai uitat piciorul pe acceleratie.

Citeste mai departe despre noul Audi S3 Cabrio pe Business24.

Ads