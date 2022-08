Cum găsești siguranța auto defectă. Explicațiile celor 25 de poziții dintr-o schemă foarte comună de tablou electric

Siguranțele auto dau bătăi de cap multor şoferi, fie ei chiar mecanici experimentați sau fini cunoscători ai tabloului electric.

Este important să cunoşti de la început că indiferent dacă ai o mașină electrică sau una pe motorina sau benzină, aproape toate modelele folosesc siguranțe auto pentru a funcționa. Iar pentru a le identifica este nevoie să verifici manualul autoturismului pe care îl deții.

"Mașinile din zilele noastre folosesc peste 40 de siguranțe, grupate în două sau mai multe locuri. De regulă, se află în bord, dar le poți găsi și sub capotă sau chiar sub bancheta din spate. Au valori diferite, cuprinse între 5 și 40 de amperi, dar și roluri specifice. Fiecare model de mașină are și o schemă a tabloului de siguranțe", potrivit unei analize autovit.ro.

Ce rol are tabloul de siguranțe auto

Tabloul de siguranțe este spațiul în care regăsești toate siguranțele responsabile de sistemul electric al mașinii. În mod normal, există un tablou principal, format din siguranțele și releele de amperaj mare, și unul secundar, format din siguranțele și releele pentru accesorii.

Acestea rezistă destul de bine în timp, insă există și situații când nu mai funcționează, caz în care te vei trezi că ai probleme cu luminile, cu geamurile electrice, cu sistemul audio sau alte dispozitive ale mașinii.

Pe fiecare capac al tabloului de siguranțe vei găsi o diagramă, cu ajutorul căreia vei putea identifica mai ușor siguranțele și ce rol au acestea.

IMPORTANT! "Cel mai indicat este să faci o programare la un service auto. Dacă te hotărăști să schimbi de unul singur o siguranță arsă, primul sfat este să fii extrem de atent! Nu o înlocui niciodată cu una de amperaj mai mare, deoarece te-ai putea alege cu un scurtcircuit sau cu un mic incendiu".

Problemele tabloului de siguranțe auto

Mai mulți factori pot duce la deteriorarea siguranțelor sau tablourilor de siguranțe. Problemele electrice sunt de foarte multe ori greu de identificat și rezolvat, chiar și pentru electricienii auto cu mulți ani de experiență.

Spre exemplu, dacă o mașină refuză să pornească iar tabloul de siguranțe scoate zgomote ciudate, ar putea fi vorba despre un releu defect, un cablu deteriorat sau de o eroare a computerului de bord.

Cele mai frecvente probleme sunt acelea când o siguranță se arde. Va trebui să mergi la un mecanic sau s-o identifici de unul singur și s-o înlocuiești. Ce te faci, însă, atunci când problema persistă iar siguranța se arde din nou, la scurt timp? Atunci, vei avea cu siguranță nevoie de ajutorul unui profesionist.

Câteva exemple de probleme majore cu tabloul de siguranțe

"siguranțele se ard frecvent – este unul dintre primele simptome ale unei probleme a tabloului de siguranțe. Poate fi vorba de un scurtcircuit, caz în care întregul sistem trebuie verificat de un electrician auto.

siguranțele sunt slăbite – în această situație, nu este obligatoriu să se ardă, însă nu mai fac contactul așa cum trebuie. Unele accesorii sau lumini ale mașinii își vor pierde puterea. Va fi necesară o verificare a bornelor tabloului.

siguranțele și terminalele sunt arse – este cel mai rău scenariu, pentru că tabloul se supraîncălzește. Acest tip de problemă poate duce la arderea sau topirea întregului sistem. Este necesară înlocuirea în totalitate a tabloului de siguranțe".

Pentru oricare dintre aceste trei situații nefericite, specialistii de la autovit.ro recomand o verificare amănunțită la o reprezentanță sau la un service autorizat.

Ce simboluri folosesc siguranțele auto

Siguranțele auto au forme și culori diferite, în funcție de amperaj. Spre exemplu, cele albastre au 15 amperi, cele galbene, 20 de amperi și cele verzi, 30 de amperi.

Unele sunt pătrate, din plastic, cu doi conductori. Altele au formă cilindrică și sunt din sticlă sau plastic. Pentru a le identifica, este nevoie de schema tabloului de siguranțe. Aceasta diferă de la un model de autoturism la altul, dar se regăsește pe capacul tabloului de siguranțe.

Autovit.ro a oferit cateva exemple concrete de scheme de tablouri de siguranțe, pentru a vedea mai bine cât de complexe sunt acestea.

Schemă tablou siguranțe Golf 4

"Să începem cu una dintre cele mai comune scheme de tablou pe care o vei regăsi la Volkswagen Golf 4, o mașină foarte populară în țara noastră. Aceasta cuprinde nu mai puțin de 25 de poziții.

Poziţia 1 – oglinzi încălzite

Poziţia 2 – lumini de semnalizare

Poziţia 3 – releu proiectoare ceață

Poziţia 4 – lumini număr de înmatriculare

Poziţia 5 – sistemul de confort, pilot automat (cruise control), sistemul climatronic sau AC, modulul de control al scaunelor încălzite etc.

Poziţia 6 – sistem blocare uși

Poziţia 7 – senzor vitezometru

Poziţia 8 – liber

Poziţia 9 – sistemul ABS (sistemul antiblocare roți)

Poziţia 10 – unitate control motor (ECU)

Poziţia 11 – iluminare ceasuri bord

Poziţia 12 – mufă diagnoză

Poziţia 13 – lumini de frânare

Poziţia 14 – lumini din interior, închidere centralizată

Poziţia 15 – iluminare ceasuri bord, modul sistem control al tracțiunii

Poziţia 16 – cuplaj aer condiționat, after-run coolant pump

Poziţia 17 – liber

Poziţia 18 – fază lungă dreapta

Poziţia 19 – fază lungă stânga

Poziţia 20 – fază scurtă dreapta

Poziţia 21 – fază scurtă stânga

Poziţia 22 – lumini de poziție dreapta

Poziţia 23 – lumini de poziție stânga

Poziţia 24 – ștergătoare față, motoraș pompă apă parbriz

Poziţia 25 – aer condiționat, climatronic, sistem de ventilație"

Schemă tablou siguranțe Golf Plus

"La Volkswagen Golf 5 există și mai multe poziții, un total de 49, grupate cu totul diferit.

Poziţia 1 – Data Link Connector (DLC)

Poziţia 2 – Sistemul ABS (sistem antiblocare roți)

Poziţia 3 – Servodirecție

Poziţia 4 – Instalație aer condiționat (AC) / Încălzitor / Scaune încălzite

Poziţia 5 – Poziție switch pedală frână / Potențiometru poziție ambreiaj

Poziţia 6 – Pompa de combustibil / Databus connection, engine management, instrumention control module

Poziţia 7 – Reglaj faruri

Poziţia 8 – Antiorbire automată oglinzi

Poziţia 9 – Sistem tracțiune integrală (4×4)

Poziţia 10 – Telefon

Poziţia 11 – Cârlig remorcare

Poziţia 12 – Închidere centralizată față

Poziţia 13 – Panou comandă lumini / Data Link Connector (DLC)

Poziţia 14 – Poziție switch pedală frână

Poziţia 15 – Multifunction control module 1

Poziţia 16 – Încălzitor / Sistem aer condiționat (AC)

Poziţia 17 – Sistem audio / Senzor ploaie parbriz

Poziţia 18 – Senzori parcare

Poziţia 19 – liber

Poziţia 20 – Sistem ABS

Poziţia 21 – liber

Poziţia 22 – Încălzitor / Sistem aer condiționat (AC)

Poziţia 23 – Geamuri electrice față

Poziţia 24 – Brichetă față / spate

Poziţia 25 – Încălzire lunetă / Multifunction control module 1

Poziţia 26 – Priză spate

Poziţia 27 – Engine management

Poziţia 28 – Liber

Poziţia 29 – Engine management

Poziţia 30 – Airbag

Poziţia 31 – Ștergătoare parbriz

Poziţia 32 – Geamuri electrice spate

Poziţia 33 – Trapă electrică

Poziţia 34 – Reglaj electric scaune față

Poziţia 35 – Alarmă

Poziţia 36 – Stropitori faruri

Poziţia 37 – Scaune încălzite

Poziţia 38 – Liber

Poziţia 39 – Liber

Poziţia 40 – Încălzitor / Sistem aer condiționat (AC)

Poziţia 41 – Ștergător lunetă

Poziţia 42 – Stropitori parbriz

Poziţia 43 – Cârlig remorcare

Poziţia 44 – Cârlig remorcare

Poziţia 45 – Cârlig remorcare

Poziţia 46 – Încălzitor / sistem aer condiționat (AC) / stropitori încălzite parbriz

Poziţia 47 – Încălzitor / sistem aer condiționat (AC)

Poziţia 48 – Reglaj electric scaune / reglaj electric coloană direcție (volan)

Poziţia 49 – Tablou / buton comandă faruri"

