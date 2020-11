Cauciucuri de iarna. Cand trebuie sa le montezi si ce amenzi risti daca nu ai masina echipata

inseamna ca soferii trebuie sa se asigure ca si-au dotat autoturismele cu anvelope de iarna. In caz contrar, risca nu doar sa faca accidente, ci si sa se aleaga cu amenzi usturatoare.Potrivit legislatiei in vigoare, posesorii de autoturisme trebuie sa isi echipeze masinile cu cauciucuri de iarna atunci cand temperaturile scad in mod constant si exista riscul inghetului sau a caderilor de precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Practic, nu exista o data fixa mentionata in lege, insa chiar si asa nu se poate circula cu anvelope de vara pe drumurile acoperite cu zapada sau polei.Ce amenda prevede Codul Rutier 2020 pentru lipsa cauciucurilor de iarnaPolitia recomanda ca schimbarea anvelopelor de vara cu cele de iarna sa se faca din timp, pentru ca vremea sa nu ne ia prin surprindere.Astfel, daca aceasta regula nu este respectata, soferul risca sa primeasca o amenda intre 9 si 20 de puncte amenda, respectiv intre 1.305 lei si 2.900 de lei. Mai mult, soferilor li se retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia."Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, soferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei.", anunta Politia Romana.Anvelopele de iarna se pot identifica cel mai simplu prin prezenta pe laterale a literelor M si S, sub forma: M+S, M.S. sau M&S.CITESTE SI: