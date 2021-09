Renault Duster, produs în Brazilia, a obținut zero stele la testele de siguranță Latin NCAP VIDEO

În octombrie 2019, un exemplar Renault Duster din a doua generație, produs la Mioveni, a fost supus testelor de către Latin NCAP și a obținut un punctaj general de 4 stele, scrie publicația automarket.ro Producția SUV-ului a început ulterior și în Brazilia, astfel că organizația independentă a organizat o nouă sesiune de teste pentru Dusterul produs în America de Sud. De această dată, Renault Duster a picat testele de siguranță, obținând zero stele.Latin NCAP a explicat că, spre deosebire de versiunea Dacia, Renault Duster nu oferă în standard airbag-uri laterale pentru protecția capului, în timp ce caroseria este mai vulnerabilă la impactul lateral.În urma testelor, organizația a observat o scurgere de combustibil la impactul frontal, în timp ce ușa pasagerului din dreapta s-a deschis la impactul lateral.Renault Duster a obținut un punctaj de doar 29% pentru protecția pasagerilor adulți, respectiv 23% pentru protecția copiilor.De menționat că, pentru evaluarea protecției oferite pietonilor, Latin NCAP a folosit un Duster produs în România. Cel brazilian are o structură frontală diferită ce ar fi putut schimba rezultatul final. Începând din octombrie 2020, testele Latin NCAP sunt mult mai stricte, însă rezultatul obținut de Renault Duster rămâne unul surprinzător.„Exemplarul Duster al cărui test a fost efectuat în august 2021 este identic în termeni de siguranță activă și pasivă cu cel care a obținut patru stele la testele efectuate în 2019 de aceeași organizație. În 2020, Latin NCAP a schimbat procedura testelor și, din această cauză, rezultatele sunt diferite. Este important să subliniem că Renault Duster respectă cu strictețe toate regulamentele în țările în care este vândut, depășind cerințele în unele cazuri. Modelul vine cu echipamente standard precum ESP, avertizare pentru unghiul mort, cameră multiview, asistență la pornirea din rampă și altele care nu sunt obligatorii prin lege”, arată compania într-un comunicat pentru ProMotor.Pe lângă Renault Duster, Latin NCAP a mai evaluat și Suzuki Swift pentru piețele din America de Sud, model care de asemenea a obținut zero stele la testele de siguranță.