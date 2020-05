Instanta a decis ca nemtii pot cere compensatii pentru Dieselgate si pot da inapoi masinile Volkswagen

Cum s-a ajuns la scandalul Volkswagen?

Curtea Federala de Justitie a conchis ca persoanele care au cumparat un autoturism VW dotat cu un software care a manipulat testele privind emisiile poluante sunt indreptatite sa primeasca compensatii financiare. Ele pot returna automobilele achizitionate si primi o compensatie financiara partiala de la producatorul auto german.Kilometrii efectuati pana la returnarea masinii vor fi luati in considerare la stabilirea nivelului compensatiei, a decis instanta. "Comportamentul acuzatului este considerat ca fiind lipsit de etica", a spus judecatorul-sef Stephan Seiters la pronuntarea sentintei.Verdictul constituie un precedent pentru mii de alti proprietari de masini marca Volkswagen din Germania, ale caror automobile au fost dotate cu instrumente menite sa manipuleze testele de poluare. Ei ar putea cere acum la randul lor compensatii.Volkswagen a promis "oferte potrivite" pentru cei afectati. "Compania vizeaza acum rezolvarea tuturor acestor cazuri printr-o intelegere cu partile vatamate", a anuntat VW intr-o declaratie.In septembrie 2015, Volkswagen a admis in fata Agentiei Americane de Protectie a Mediului ca a instalat un software in 11 milioane de vehicule in lumea intreaga care a permis pacalirea testelor de poluare.Cercetatorii americani descoperisera un software instalat in masinile VW care putea detecta cand erau efectuate teste privind emisiile poluante si modifica performanta automobilului pentru a imbunatati rezultatele acestuia la testele respective.Scandalul a fost numit "Dieselgate" si a dus la o criza de incredere care a afectat intreaga industrie auto, dupa ce manevre similare au fost descoperite ulterior si la alti fabricanti. VW se tot confrunta de atunci cu dosare si plangeri in justitie.Pentru a evita un proces de masa, Volkswagen Group a cazut de acord recent sa plateasca daune pentru 235.000 de proprietari auto din Germania. Compania ar urma sa achite pana la 830 de milioane de euro, conform intelegerii.VW acceptase in 2016 sa plateasca daune de 25 de miliarde de dolari in SUA si in alte tari. Pana de curand, VW nu reusise sa ajunga la un acord cu clientii sai din Germania.Toamna trecuta, VW a acceptat sa plateasca daune de 127 de milioane de dolari australieni (76 milioane de euro) pentru a rezolva mai multe procese intentate de clientii sai din Australia.In ianuarie, un tribunal canadian i-a ordonat firmei VW sa plateasca amenzi de 2 milioane de dolari canadieni (1,3 milioane de euro) pe langa cele 2,4 miliarde de dolari canadieni platite deja, o amenda "de 26 de ori mai mare decat cea mai dura penalizare dictata vreodata de autoritatile de mediu din Canada."Instantele au mai obligat si alte firme auto implicate in scandal sa plateasca amenzi si sa recheme mii de masini suspectate ca ar fi echipate cu softwareul ilegal.Procurorii germani au pus sub acuzare conducerea VW in contextul acestui scandal. Seful executiv al Volkswagen Herbert Diess si seful consiliului de supraveghere Hans Dieter Poetsch au facut in mai intelegeri de plata a noua milioane de euro pentru a evita un proces.Nu se stie daca oferta va fi facuta si fostului CEO al VW, Martin Winterkorn, care a condus compania in perioada 2007-2015 si a demisionat dupa izbucnirea scandalului.Cam 60.000 de procese individuale impotriva VW asteapta sa fie solutionate in prezent in Germania, potrivit producatorului auto.De regula, instantele inferioare germane urmeaza linia dictata de tribunalele superioare, ceea ce inseamna ca actualul verdict sporeste serios sansele proprietarilor auto de a castiga procesele lor individuale impotriva VW, ceea ce ar putea avea ca rezultat primirea unei compensatii de la concernul auto.Cei care au facut parte din plangerea de masa rezolvata printr-o intelegere la inceputul anului nu mai au dreptul de a actiona in justitie VW pe aceasta tema.In iulie, instanta germana se va ocupa de noi cazuri legate de acest scandal. Este vorba de procese impotriva dealerilor auto care au vandut automobilele Volkswagen si impotriva unor alti constructori auto.