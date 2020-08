Presedintele grupului Volkswagen, Dieter Poetsch, a incheiat un acord pentru inchiderea unei investigatii din Germania privind manipularea pietei in scandalul emisiilor

Poetsch a acceptat plata a 1,5 milioane de euro pentru inchiderea cazului, a declarat un purtator de cuvant al procuraturii din Stuttgart.Investigatorii au inchis si investigatia impotriva directorului general al VW Matthias Mueller, care la momentul respectiv facea parte din consiliul de administratie al Porsche. Acesta nu a fost nevoit sa plateasca o amenda.Investigatia impotriva lui Martin Winterkorn, fostul director general al ambelor companii, va continua."Consiliul de supraveghere al Porsche Automobil Holding considera in continuare ca membrii consiliului de administratie nu si-au incalcat atributiile. Boardul, dupa o analiza atenta, a decis sa suporte costul amenzii impuse dl. Poetsch", a anuntat compania.Aceasta este a doua investigatie referitoare la Poetsch care a fost inchisa. Anul trecut, Poetsch si directorul general al VW, Herbert Diess, au acceptat plata a 4,5 milioane de euro pentru a pune capat unei anchete penale, la un tribunal din Brunswick, dupa ce procurorii ii acuzasera, alaturi de Winterkorn, ca au informat tarziu pietele in legatura cu investigatia din SUA privind manipularea testelor de poluare ale motoarelor diesel.VW a decis si in acest caz sa suporte amenzile.Scandalul diesel, expus de autoritatile de reglementare din Statele Unite in 2015, a costat producatorul auto german peste 30 de miliarde de euro. Procesele intentate de investitorii nemultumiti si de unii clienti sunt inca in desfasurare.Citeste si: