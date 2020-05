Din 2 iunie, bucurestenii se pot programa pentru examenul auto

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa remis vineri, se vor organiza doua serii, de luni pana vineri. Insa, in functie de numarul de solicitari se mai poate organiza o serie, conform sursei citate.Seria I - 08:00 - 08:30 (programare) - 08:30 (testare);Seria II - 09:30 - 10:00 (programare) - 10:00 (testare).Testarea se sustine in perioada de suspendare a permisului de conducere, iar programarile se pot face la Ghiseul 5.Testarea efectiva se tine in cladirea "Corpul D" din incinta Brigazii Rutiere.Bucurestenii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate si dovada inlocuitoare a permisului de conducere - ambele in original.Totodata, oamenii trebuie sa stie ca le va fi luata temperatura la intrarea in cladire, iar cui are o temperatura mai mare de 37,3 grade nu i se va permite accesul in interior.In plus, este obligatorie purtarea mastii sanitare si a manusilor."Facem mentiunea ca persoanele care se vor prezenta la sediul Brigazii Rutiere, vor respecta masurile adoptate in contextul situatiei epidemiologice din Romania pentru limitarea riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus si regulile de distantare sociala,", se mai arata in document.