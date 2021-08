Ce dotări şi funcţii ar putea avea maşina ta peste 5 ani. Revoluţia software și dezvoltarea industriei auto

Dacă în acest moment, marii constructori de mașini, spre exemplu, cercetează și pun în aplicare noua tehnologie numită “Vehicle-to-Vehicle communication” sau V2V, ceea ce înseamnă mașini care își comunica locația, viteza , direcția de mers prin semnale wireless, nici mașinile din următoarea generație nu vor fi mai prejos. Astfel că, șoferii trebuie să știe că îi astepata schimbări majore în următorii ani cu privire la tot ceea ce înseamnă bagajul software.Software-ul devine factorul determinant în dezvoltarea automobilelor. “Chiar și astăzi, mașinile sunt computere care merg de colo-colo și rulează informație. Acestea conțin o rețea de unități electronice de control (ECU), între 70 și 100, fiind instalate în fiecare vehicul modern. Aceste unități de calcul controlează injecția de combustibil, reglează comportamentul de frânare și monitorizează sistemul de aer condiționat. Următorul pas vă fi reprezentat de HCP-uri (Platforme de calcul de înaltă performanță), care vor permite integrarea mult mai mare a puterii de calcul într-un ECU”, este de părere Managing Director Porsche Engineering Romania, Marius Mihailovici.Puterea de calcul și integrarea mai mari sunt necesare, deoarece numărul de linii de cod și complexitatea funcțiilor din vehicul cresc în fiecare an. Un număr poate clarifica acest lucru: 100 de milioane. Acesta este numărul de linii de cod din mașina de astăzi, potrivit autoreport.ro. Prin comparație, un Boeing 787 Dreamliner are doar 14 milioane.Există, de asemenea, multe linii de cod în spatele sistemului de divertisment și de navigare. La aceasta se adaugă posibilitatea conectării smartphone-urilor și a altor dispozitive la mașînă, lucru care este posibil și datorită unui software complex. Și nu se oprește aici: software-ul preia sarcini din ce în ce mai importante în mașînă.Cele mai importante funcțîi de astăzi și în viitor includ schimbul de date cu alți utilizatori ai drumurilor și infrastructura, actualizarea vehiculelor din cloud și, în cele din urmă, chiar și conducerea autonomă.Dezvoltarea software-ului auto a devenit un act de echilibrare destul de dificil. Reglementările de siguranță și cerințele clienților sub formă de specificații voluminoase trebuie să fie îndeplinite iar pe măsură ce tehnologia autonomă avansează, o schimbare profundă a comportamentului consumatorilor va modifica modelul de venituri și lanțul valoric al industriei.O schimbare majoră se referă și la timpul petrecut în vehicule. Petrecem deja o cantitate enormă de timp în mașina. AAA Foundation for Traffic Safety estimează că șoferii americani petrec mai mult de 290 de ore în fiecare an la volan, echivalentul a 6-7 ore pe săptămână. Odată cu apariția vehiculelor autonome este probabil ca acest număr de ore petrecut în propriul autovehicul să crească.Mai mult, pe măsură ce responsabilitatea pentru controlul mașinii se mută pe computere, vom observa cum persoanele care nu obișnuiau să conducă, cum ar fi persoanele cu dizabilități, vârstnicii și chiar copiii, nu se vor mai confrunta cu această constrângere.Totodată, pe măsură ce experiența de călătorie devine mai plăcută, consumatorii vor fi dispuși să petreacă mai mult timp în vehiculele lor. Două studii academice au concluzionat că vehiculele autonome ar putea creşte numarul de kilometri parcurși de un autovehicul cu până la 20%, într-un an.Rămâne de văzut cum vom integra tipul acesta de tehnologie și în România și cum îl vom adapta drumurilor, care sunt un adevărat test până și pentru cel mai experimentat șofer.