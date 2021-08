Cât de rentabil este să iți cumperi o mașină electrică. Amortizarea investiției compensează prețul ridicat

Cu toate acestea, potrivit statisticilor, situația se va schimba accentuat în următorii câțiva ani, împinși de la spate de programele europene pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, iar românii, oricum, au inceput să cumpere mașini verzi. Atât hibride cât și electrice.Este adevărat, prețul unei mașini electrice nu este chiar la îndemăna oricui, dar pot fi disponibile și la sume destul de accesibile. Ideea este că poți economisi sume frumușele pe facturile de combustibil și taxe în timp, ceea ce amortizează considerabil de mult din costul mașinii la cumpărare.Conform clasamentului evmarket.ro, cele mai ieftine mașini electrice la vânzare în România au prețuri mai mari în 2021, comparativ cu anul 2020. Prețurile mașinilor electrice accesibile au crescut cu 300-1.000 euro. Cel mai ieftin model este Dacia Spring, cu 16.800 euro + TVA până 33.490 euro + TVA pentru un model Mâzdă MX-30 Electric.1. Dacia Spring, cu 16.800 euro + TVA;2. Smart EQ Fortwo - 22.600 euro cu TVA (+ 520 euro față de anul 2020);3. Volkswagen e-Up! - 23.450 euro cu TVA (+ 1.000 euro față de anul 2020);4. Smart EQ Forfour - 23.200 euro cu TVA (+ 500 euro față de anul 2020);5. Smart EQ Cabrio - 25.800 euro cu TVA (+ 500 euro față de anul 2020);6. Opel Corsa-e - 29.950 euro cu TVA (+ 350 euro față de anul 2020);7. Peugeot e-208 - 30.230 euro cu TVA (+ 330 euro față de anul 2020);8. Renault Zoe Life Z.E. 40 R110 - 30.350 euro cu TVA;9. Fiat 500e Action - 27.200 euro cu TVA;10. Volkswagen ID.3 Pure Performance - 32.100 euro cu TVA;11. MINI Cooper SE - 33.200 euro cu TVA (+ 120 euro față de anul 2020);12. Mazda MX-30 Electric - preț 33.490 euro cu TVADeși a început timid, piața românească de mașini electrice accelerează an după an. Potrivit Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), înmatriculările maşinilor complet electrice au urcat la 873 de unităţi, în primele şase luni ale anului curent, în creştere faţă de cele 600 de autoturisme înmatriculate în perioada similară din anul 2020. Iar dacă în urmă cu 5 ani găseai în România doar câteva modele de mașini electrice, în acest moment, numărul lor a ajuns la circa 30, iar până la finalul anului oferta se vă extinde cu cel puțin cinci modele, potrivit specialiștilor.Astfel, creșterea s-a datorat și numărului mai mare de modele disponibile pentru clienți, dar și grație proiectelor care au luat amploare în infrastructura de încărcare a mașinilor electrice și care în 2021 a ajuns la un fel de maturitate.Cei care utilizează o mașină electrică au la dispoziție stații mai multe că niciodată, potrivit 0-100.ro. România poate fi parcursă cu un EV (electric vehicle, mașină electrică) cu autonomie medie de peste 150 km. Stațiile de încărcare sunt mai bine distribuite de-a lungul drumurilor României, cum se poate observa și pe PlugShare.com . Furnizorii de servicii de încărcare sunt tot mai diverși.La nivel național sunt circa 300 de amplasamente unde poate fi încărcată o mașină electrică. Media este de 3 puncte de încărcare într-un loc per amplasament. „Adică suntem undeva la 900 de puncte de încărcare în România, în 2021. În interiorul acestor cifre avem, desigur, locuri în care există un singur punct de încărcare. Dar și locuri în care pot fi încărcate 5-10 mașini electrice simultan (hub-uri de încărcare)”.Capacitatea bateriei mașinilor electrice diferă de la model la model. În cazul mașinilor electrice fabricate din 2021, o capacitatea medie a bateriei pare să fie undeva în jurul a 50 kWh.Astfel, o mașină cu baterie de capacitate 50 kWh vă necesita 50 kWh pentru un plin, cu +/- pierderi. „Acești 50 kWh vor costa în cel mai bun caz circa 30 Lei (acasă) și în cel mai rău caz circa 100 Lei (la cele mai scumpe stații de încărcare rapidă din România).Cu un astfel de „plin” o mașină electrică oarecare poate parcurge între 150 km (în cel mai rău caz) și 400 km (în cel mai bun caz).O medie anuală rezonabilă ar fi undeva în jurul a 300 km care pot fi parcurși cu un „plin” de 50 kWh”, potrivit jurnalistului Adrian Mitrea, care conduce de mai bine de un an de zile o mașină electrică.