Atentie la datele din polita RCA!

O polita de asigurare RCA nu este doar o foaie de hartie utila la politie, este un document cu regim special si reprezinta un angajament. Datele salvate pe polita au scopul de a identifica cu exactitate atat asiguratul cat si obiectul asigurat, de aceea, completarea corecta este foarte importanta.

Din acest motiv consider ca este esential ca indiferent daca optam pentru incheierea acestui tip de asigurare prin intermediul unei cunostinte, la biroul unui broker/ asigurator sau online sa verificati corectitudinea datelor introduse in acest document.

In functie de datele in cauza, gravitatea unei erori pe o polita RCA poate varia, consecintele putand fi de la "inexistente" pana la situatii in care polita nu este valabila in caz de dauna.

