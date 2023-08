Conducatorii auto care detin o polita de raspundere auto obligatorie (RCA) vor avea acces la istoricul propriilor daune, incepand de sambata.

Informatiile despre toate politele emise in ultimii cinci ani pot fi consultate in baza de date CEDAM, administrata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Informatiile sunt confidentiale, detinatorul politei RCA fiind singurul care poate avea acces la baza de date. Pentru afisarea informatiilor sunt necesare codul numeric personal al proprietarului si numarului de inmatriculare al masinii.

Clasa de asigurari de raspundere auto civila (RCA) are pondere de 34,47% in total asigurari generale din Romania, cu un volum de subscrieri in coborare cu 0,19%, la 1,1 miliarde de lei in primul semestru al anului fata de aceeasi perioada din 2011.

Citeste mai multe despre Soferii pot consulta istoricul propriilor daune in baza de date a CSA pe Business24.ro.