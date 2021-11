Cum arată cea mai scumpă mașină din lume, care costă 28 de milioane de dolari. Topul automobilelor de lux VIDEO

Mașinile reprezintă o adevărată pasiune pentru mulți dintre noi, dar când vine vorba despre automobilele de lux, prețurile sunt de domeniul fantasticului.

Cea mai scumpă mașină din lume vine cu dotări la care nu ne-am fi gândit vreodată că ar fi concepute, precum frigider cu șampanie și umbrelă de soare. Le puteți avea într-un Rolls-Royce Boat Tail, pentru un preț cuprins între 20 și 28 de milioane de dolari.

Rolls-Royce Boat Tail este cea mai scumpă mașină din lume. Are un exterior unic în două tonuri, finisaje personalizate și o ”suită de găzduire”, completată cu un frigider cu șampanie și umbrelă de soare. Compania nu anunță prețurile oficiale pentru versiunile unice precum aceasta, dar zvonurile arată că se încadrează între 20 și 28 de milioane de dolari.

Misterul a fost elucidat în mai 2021, când Beyonce și Jay Z și-au cumpărat Rolls-Royce Boat Tail pentru 28.4 milioane de dolari.

Bugatti La Voiture Noire

Cu un preț de 18,7 milioane de dolari cu tot cu taxe, unica Bugatti La Voiture Noire este oficial cea mai scumpă mașină nouă de până acum.

O interpretare modernă a lui Jean Bugatti Type 57 SC Atlantic, La Voiture Noire folosește același motor quad-turbo W16 de 8,0 litri ca și Chiron, având 1.479 cai putere (1.102 kilowați) și 1.600 Newtoni-metri de cuplu. Are șase vârfuri de evacuare și o insignă gigantică luminoasă în spate care arată numele mărcii.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci este încă un model ultra-rar, ce valorează 9 milioane de dolari. Mașina este o întoarcere modernă la Bugatti EB110. În același timp, este menit să sărbătorească cea mai importantă aniversare de 110 ani a lui Bugatti. Detaliile sale unice de stil nu îi vor face pe toți să se îndrăgostească, dar cel puțin nu va trebui să vă faceți griji că veți vedea pe altcineva cu aceeași mașină pe stradă. Centodieci este una dintre cele mai exclusiviste mașini produse vreodată.

Mercedes-Maybach Exelero

Mercedes-Benz Maybach Exelero este unul unic. Comandat de Fulda, o filială germană a Goodyear, pentru a-și testa noile anvelope, Exlero a debutat în 2004, la un preț de 8 milioane de dolari. Mercedes a construit Exelero pe baza unui Maybach și i-a dat același motor V12 twin-turbo de 690 de cai putere, iar Viteza maximă pe care o atinge este de 350 de kilometri pe oră. Exelero ar costa mai mult de 10 milioane de dolari astăzi, ținând cont de inflație.

Bugatti Divo

Deși are multe în comun cu fratele său mai ieftin, Chiron, Divo are multe de oferit pentru a justifica banii în plus. Adăugând roți mai ușoare și un intercooler din fibră de carbon, Bugatti a făcut Divo mai ușor decât Chiron. Chiar dacă puterea este neschimbată, 1.500 de cai putere, Divo are o configurație aerodinamică diferită, ceea ce îl face cu 8 secunde mai rapid. Bugatti a făcut 40 de exemplare, fiecare costând 5,8 milioane de dolari.

Lamborghini Veneno

Lamborghini a construit doar 14 exemplare ale modelului Veneno de la Aventador între 2014 și 2015. Fiecare a costat aproximativ 4,5 milioane de dolari, în funcție de modelul specificat, fiind disponibil atât în ​​configurații cabrio, cât și coupe. Underhood Lamborghini a montat o iterație mai puternică a V12 de 6,5 litri al lui Aventador, care produce 740 de cai putere, ceea ce i-a oferit capacitatea de a ajunge la 96 de kilometri pe oră în 2,9 secunde.

Lista completă a celor mai scumpe mașini din lume

Ferrari LaFerrari - $1.4 milioane

Pagani Huayra - $1.4 milioane

McLaren Elva - $1.7 milioane

Ferrari Monza - $1.7 milioane

Bentley Bacalar - $1.9 milioane

Pininfarina Battista - $2.5 milioane

Mercedes-AMG Project One - $2.7 milioane

Aston Martin Victor - $3.0 milioane

Bugatti Bolide - $3.0 milioane

Aston Martin Valkyrie - $3.2 milioane

W Motors Lykan Hypersport - $3.4 milioane

Pagani Huayra Roadster BC - $3.5 milioane

Bugatti Chiron Pur Sport - $3.6 milioane

Lamborghini Sian - $3.6 milioane

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - $3.9 milioane

Lamborghini Veneno - $4.5 milioane

Koenigsegg CCXR Trevita - $4.8 milioane

Bugatti Divo - $5.8 milioane

Mercedes-Maybach Exelero - $8.0 milioane

Bugatti Centodieci - $9.0 milioane

Bugatti La Voiture Noire - $18.7 milioane

Rolls-Royce Boat Tail - $28.0 milioane

