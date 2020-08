Cum era sa moara un inginer in aviatie intr-un autoturism de lux cu erori de fabricatie. "A fost infernal, copiii s-au speriat"

"Masina a avut o actiune de schimbare a cardanului, dar eu n-am stiut"

Ce a raspuns reprezentanta BMW

Incidentul a avut loc pe data de 3 august 2020. Marian Patru, din Craiova, de profesie inginer in aviatie, se intorcea de la mare alaturi de sotie si cei doi copii de 10, respectiv 15 ani. Barbatul conducea masina personala, un BMW X6. Totul s-a transformat intr-un infern."Pe autostrada, la km 65, am auzit un zgomot foarte puternic si masina a inceput sa vibreze agresiv. Din fericire, am putut sa trag pe dreapta, dar ce am aflat ulterior mi se pare de neacceptat. Se rupsese cardanul din fata, masina se umpluse de ulei, copiii s-au speriat, au inceput sa planga. A fost infernal. Imediat mi-am dat seama ca este ceva in neregula. Cardanul nu putea sa se rupa decat in urma unei erori de fabricatie", a declarat Marian Patru pentru Adevarul Barbatul a aflat ca producatorul german trimisese o notificare catre reprezentanta din Romania ca vehiculul sa fie programat urgent in service pentru schimbarea cardanului."Am mers a doua zi cu masina pe platforma la reprezentanta din Craiova si am cerut explicatii cu privire la acest defect de fabricatie. In urma discutiei cu agentul de service, acesta a confirmat inlocuirea gratuita a cardanului, fara a da, insa, mai multe lamuriri. Am sunat din acel moment la o firma de avocatura, am consultat si am sunat producatorul BMW din Germania care mi-a confirmat ca aceasta masina a avut o actiune de schimbare a cardanului, dar si a FRM-lui si sa iau legatura mai intai cu service-ul din Romania pentru alte lamuriri. Atunci am sunat la Call Center din Bucuresti si mi s-a confirmat telefonic si aici de catre Georgiana Mihailescu (vom cere inregistrarea in Instanta daca este cazul) ca aceasta masina a avut o actiune de schimbare a cardanului cu nr.10026230100 (cod campanie, dar eu n-am stiut, nu m-a instiintat nimeni", a mai precizat craioveanul.Pagubitul a mai spus ca angajatii de la Reprezentanta din Craiova i-au spus ca-i vor schimba gratuit piesa defecta, dar celelalte pagube trebuie sa le suporte."Mi-au facut un deviz de aproximativ 10.000 de lei. Adica eu si familia mea puteam muri sau daca acest cardan ar fi fost aruncat din scut la viteza pe care o aveam, vreo 150 km/h, nenoroceam un om nevinovat. Dar, toate astea par sa nu conteze. Daca eu nu ma priceam, daca nu-mi dadeam seama ca este vorba de o eroare din fabricatie, eram pus sa platesc si cardanul. Sunt sigur ca altii au patit-o. Cum sunt sigur ca nu doar masina mea ar fi trebuit sa ajunga in service, dar la noi in Romania, nepasarea atinge cote maxime. In trafic circula masini cu erori de fabricatie si noi habar n-avem", a mai spus Marian Patru.Barbatul a trimis o notificare catre BMW AUTOMOBILE BAVARIA-DEALER BMW si a cerut raspuns la urmatoarele intrebari:"Daca ati avut actiune de inlocuire a cardanului ca defect de fabricant (cod campanie:10026230100) de ce nu ati facut-o?Ce vina am eu ca proprietar al masinii, ca nu m-am prezentat in orice service pentru verificarea acestuia, daca nu a existat nici un zgomot?Va rog sa-mi prezentati un soft al masinii sau o expertiza a cardanului prin care sa aratati ca acel cardan a fost corespunzator, dar masina a fost utilizata intr-un mod incorect", a scris barbatul in notificare.Raspunsul primit de craiovean a fost, insa, urmatorul:", se mentioneaza in adresa transmisa de reprezententantul BMW.Marian Patru a mai spus ca i-au fost create prejudicii dintr-un defect de fabricatie, defect pe care l-au avut si alte masini si de care s-a stiut in urma actiunii, dar nu s-a luat nicio masura."Consider ca era normal ca reprezentantul BMW sa-mi trimita o notificare sa ma prezint urgent cu masina in service. Dar nu au facut-o! Ii voi actiona cu siguranta in judecata", a conchis Marian Patru.Citeste si: