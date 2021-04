Dealer Mercedes, obligat sa ii achite daune morale unui roman care nu a putut sa isi conecteze masina la telefon. Ce suma a primit pentru suferintele cauzate de ironiile prietenilor

- sistem de navigare instalat pe masina fara harti (cost suplimentar 595 euro la care se adauga TVA)

- conectarea la masina a telefonului prin dotarea "Integrare smartphone prin android auto sau apple car play" si folosirea aplicatiilor de navigare existente pe telefonul conectat (cost suplimentar 416 euro la care se adauga TVA)

- conectarea la masina a telefonului prin dotarea "Integrare smartphone prin Mirrorlink" si folosirea aplicatiilor de navigare compatibile existente pe telefonul conectat si pe sistemul media al masinii (fara cost suplimentar, dotare a masinilor fabricate incepand cu anul 2018)

- navigarea prin aplicatia "Mercedes Me" pusa la dispozitie de producator incepand cu 2018 (la prima deschidere ti se atrage atentia ca poate genera costuri suplimentare in functie de furnizorul aplicatiei de navigare), prin accesarea unui browser din sistemul media al masinii.

Concediul din Spania, cu navigatie pe telefonul tinut pe bord

A ajuns sa il compatimeasca prietenii

Apararea dealerului

Verdictul instantei

Povestea incepe in anul 2018, cand romanul a incheiat cu unul dintre dealerii Mercedes un contract pentru achizitia unei masini Merceds Benz GLC, stabilind pretul si dotarile. Dupa ce a achitat avansul, clientul a aflat ca va mai dura pana cand va fi produsa masina si are timp sa revada dotarile.Pentru ca "achizitiona pentru prima data aceasta marca de autoturism, toate caracteristicele masinii erau noi si necunoscute pentru el, facand eforturi pentru a le intelege functionarea si utilitatea".Clientul a aratat in proces ca in urma discutiilor cu dealerul a aflat ca masina putea fi comandata cu o multitudine de dotari optionale, atat in ceea ce priveste partea mecanica, cat si sistemul media al autoturismului si modalitatile de conectarea acestuia cu diferite alte aparate:Aflandu-se inca in termenul in care putea modifica configuratia dotarilor, clientul a renuntat la dotarea "Integrare smartphone prin android auto sau apple car play", pentru care optase initial, pentru ca in pretul masinii primea dotarea "Integrare smartphone prin Mirrorlink", iar cu banii salvati a adaugat alta dotare optionala "necesara pentru siguranta sa si a familiei" - "Sistem de franare cu discuri marite".Astfel, s-a ajuns ca masina sa valorize 47.000 de euro. Barbatul a aratat ca "a incercat sa cumpere doar dotarile apreciate ca fiind utile, bugetul nepermitandu-i sa cumpere toate dotarile autoturismului, facand un efort deosebit pentru achizitionarea masinii".In procesul in care a dat in judecata dealerul Mercedes, romanul a aratat ca in ziua in care a preluat masina "nu a putut conecta telefonul, iar dealerul nu l-a putut indruma din lipsa de timp, dar si din cauza lipsei persoanei care se pricepea sa faca acest lucru, aceasta fiind in concediu".Pentru ca trebuia sa plece in concediu in Spania, a cautat solutii de conectare a masinii cu telefonul, dar a constatat ca aplicatia "Integrare smartphone prin Mirrorlink" la autoturismul sau nu functioneaza. Acelasi lucru i s-a comunicat si de catre serviciul Mercedes accesat prin apasarea unei taste din autoturism, constatand ca dealerul "nu cunostea acest lucru".In disperare de cauza i-a cerut dealer-ului sa gaseasca o solutie de conectare "chiar si prin instalarea contra cost a sistemului integrare smartphone prin android auto sau apple car play".Dupa ce i s-a spus de catre reprezentantul de vanzari ca "integrare smartphone prin android auto sau apple car play" nu functioneaza prea bine pe telefoanele cu sistem android, clientul s-a aratat dispus sa isi schimbe si telefonul si sa isi cumpere Iphone, dar nici aceasta nu s-a dovedit a fi o solutie.Romanul a aratat ca a circulat cu masina in timpul concediului aproximativ 6.500 km, fara a putea beneficia de caracteristicile esentiale ale acesteia, fiindu-i pusa in pericol viata sa si a familiei, pentru ca, in afara de a fi atent la trafic, a trebuit sa foloseasca si telefonul mobil pentru a sti unde sa ajunga.Clientul a mai reclamat ca functionarea acestor dotari tin de esenta contractului si "in nici un caz, in anul 2018, nu ar fi achizitionat o masina la care trebuie sa stea cu telefonul lipit de parbriz sau in mana la un pret de fabricatie de 56.000 euro".O alta problema reclamanta de barbat a fost aceea ca sistemul audio, desi permite conectarea la internet prin furnizarea de date mobile de la telefonul personal, nu este functional decat in parte. Barbatul a aratat ca "dupa ce a reusit sa se conecteze prin efort propriu a constat ca din cele 15 aplicatii, pe masina lui sunt instalate doar doua"."A treia problema priveste aplicatia "Mercedes Me", aplicatie prin intermediul careia ar fi trebuit sa aiba posibilitatea de conectare cu telefonul si de control a unor actiuni direct de pe telefon pentru operatiuni precum incuiere/descuiere usi, pornire auto, localizare, navigare, aplicatie care s-a dovedit a fi inutila in ce priveste navigatia", s-a mai plans barbatul in instanta.In procesul in care a cerut daune morale, clientul dealerului de masini a cerut daune morale aratand "a suferit un prejudiciu moral, rezultat din frustrarea resimtita in momentul in care a realizat ca a achizitionat un autoturism de o valoare foarte mare, produs de unul dintre cei mai mari si performanti constructori de autoturisme care, insa, in configuratia aleasa nu era prevazut cu un sistem de navigatie functional".Barbatul a mai aratat ca "alaturi de frustrare, a resimtit glumele si ironiile prietenilor, care nu au facut decat ca creasca disconfortul psihic, reclamantul ajungand motiv de gluma si ulterior de compasiune in cercul de cunostinte, datorita achizitiei facute si a relatiei sale cu parata (n.r. dealerul)".In instanta, clientul dealerului Mercedes a mai cerut ca producatorul sa fie obligat sa faca functionala si in Romania dotarea "integrare smartphone prin Mirrorlink", iar dealerul sa-i asigure buna functionare a masinii, "asa cum a fost informat ca va functiona cu privire la cele trei dotari "Integrare smartphone prin Mirrorlink", "internet auto" si "Mercedes Me", dotari care sunt in totalitate sau partial nefunctionale". Pe parcursul procesului, clientul a cerut inclusiv sa ii fie inlocuita masina cu una functionala.In proces, dealerul dat in judecata a aratat ca masina cumparata de catre client"functioneaza in mod corespunzator, potrivit scopului pentru care a fost cumparata de catre petent, caracteristicile/dotarile mentionate de catre reclamant fiind functionale"."In ce priveste "integrare smartphone prin mirrorlink", este o dotare optionala, pusa gratuit la dispozitie de catre producator si reprezinta o preinstalare tehnica ce ofera baza necesara pentru utilizarea serviciului mentionat, autoturismul fiind dotat din productie cu elementele tehnice necesare in vederea utilizarii ulterioare a serviciului", s-a aparat dealerul.Reprezentanta auto a mai aratat ca pentru a se realiza conectarea unui dispozitiv smartphone la autoturism este necesara, atat achizitionarea si instalarea unui dispozitiv suplimentar, cat si instalarea unei aplicatii, dar dispozitivul nu era disponibil la vremea respectiva pentru zona Europei, putandu-le achizitiona ulterior, cand vor fi utilizabile si in Romania."Mercedes Me este o dotare optionala pusa la dispozitie gratuit de producator, functionala, fiind necesara achizitionare unor servicii de pe portalul Mercedes. Optiunea "internet in the car" nu a facut obiectul contractului de vanzare cumparare", a mai aratat dealerul auto, care a considerat ca si-a respectat obligatiile contractuale, a livrat autoturismul cu dotarile ofertate, dotari care nu au presupus costuri suplimentare, functionarea acestora depinzand fie de activarea optiunii in Romania, fie de achizitia de catre reclamant a unor aplicatii de pe portalul Mercedes.In urma procesului, Tribunalul Iasi a admis in parte cererea reclamantului, obligand dealerul auto sa ii achite clientului daune morale de 25.000 de lei pentru ca nu a adus la cunostinta reclamantului ca sistemul nu este functional, aspect care a determinat achizitionarea unui autoturism care nu are instalat un sistem de navigatie functional."Din situatia de fapt expusa si confirmata de martorii audiati in cauza, tribunalul retine ca reclamantul a suferit un prejudiciu moral, rezultat din frustrarea resimtita in momentul in care a realizat ca a achizitionat un autoturism de o valoare foarte mare, produs de unul dintre cei mai mari si performanti constructori de autoturisme care, insa, in configuratia aleasa nu era prevazut cu un sistem de navigatie functional", a aratat Tribunalul.Judecatorii au respins in rest cererile aratand ca "reclamantul nu a facut in cadrul procesului dovada nefunctionarii aplicatiei "Mercedes me", toate sustinerile sale fiind doar afirmatii, fara a dovedi intr-un mod indubitabil nefunctionarea dotarii mentionate, sarcina procesuala care incumba reclamantului".Potrivit portalului instantelor de judecata, sentinta a ramas definitiva prin neatacare.