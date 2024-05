Noul Jaguar XF a survolat Tamisa pentru a ateriza in mijlocul cartierului londonez Canary Wharf. Masina a facut o prima acrobatie in fata publicului din Londra, inainte de a fi expusa pe podiumul Salonului Auto de la New York.

Modelul XF 2015 va fi expus sub lumina reflectoarelor pe 1 aprilie pentru a uimi publicul american cu rafinamentul liniilor sale, aerodinamica si consumul redus de combustibil, anunta compania intr-un comunicat de presa.

Jaguar XF, o masina cu scop precis

Noul XF mentine o parte din caracteristicile predecesorului sau, dar vine cu o caroserie realizata in proportie de 75% din aluminiu, fiind, in acelasi timp, mai usor si mai rezistent.

"Echipa de design a fost animata de disciplina simplitatii. Pentru aceasta este nevoie de timp si de un grad inalt de determinare.

Fiecare linie a designului exterior al noului Jaguar XF are un scop precis, nimic nu este superfluu", a declarat Ian Callum, directorul departamentului de design de la Jaguar.

Noul... citeste mai departe despre "Noul Jaguar XF, lectia simplitatii unei masini de mare caracter" pe Business24.ro

