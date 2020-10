Dacia Spring: Tot ce trebuie sa stii despre prima masina electrica romaneasca. Spatiu interior fara precedent, motor simplu si fiabil

* 3,73 m lungime,

* 1,62 m latime,

* 1,51 m inaltime

Spate dinamic

Spatiu generos la bord

O veritabila masina de oras

Caracteristici standard

Sistem media intuitiv

Incarcare usoara

* mai putin de o ora pentru 80% din incarcare pe un terminal DC de 30 kW

* mai putin de 5 ore pentru 100% din incarcare pe un Wallbox de 7,4 kW

* mai putin de 8 ore 30 de ore pentru 100% din incarcare pe un Wallbox de 3,7 kW

* mai putin de 14 ore pentru 100% din incarcare la o priza de uz casnic de 2,3 kW

O aplicatie practica

Servicii optimizate

Autonomie Dacia Spring

Siguranta la bord

O versiune adaptata la car-sharing

Versiunea utilitara

Caracteristici tehnice

Lungime: 3.734 mm

Latime: 1.622 mm (1.770 mm cu oglinzi)

Inaltime: 1.516 mm

Ampatament: 2.423 mm

Garda la sol goala: 150 mm

MOTOR

Motor electric: 33 kW (44 CP)

Baterie: 26,8 kWh

Incarcare alternativa pana la 6,6 kW / DC incarcare pana la 30 kW (optional)

Autonomie: 225 km / (WLTP) / 295 km / (WLTP City)

Viteza maxima: 125 km / h

Autoturismul va iesi pe piata cu doua versiuni noi: una adaptata afacerii "car-sharing" pentru mobilitate urbana si alta de utilitara.Spring este cea mai ieftina masina electrica de oras de pe piata europeana si face ca mobilitatea electrica sa fie si mai accesibila. Cu aspectul sau impunator de SUV, se lauda cu un spatiu fara precedent, un motor electric simplu si fiabil. Este o masina de oras versatila si practica.Designul cu care vine noua Dacia Spring il face sa para ca un membru marcant al lumii SUV-urilor. Acesta se lauda cu pasajele de roata mai late, bare de acoperis, panou basculant din fata si garda la sol ridicata (150 mm neincarcat). Spring are un aspect robust si datorita capotei curbate, in timp ce statura exterioara te trimite cu gandul la un spatiu interior generos.Cu toate acestea, in ciuda tuturor asteptarilor, Spring Electric este o adevarata masina de oras cu dimensiuni modeste:Dacia Spring Electric cu siguranta nu va trece neobservata. Partea frontala emana o personalitate puternica cu lumini LED conice a caror linie orizontala este extinsa in designul grilei. Spring are un design ultra-modern, cu elemente 3D care ascund elegant incarcarea priza care se deschide din habitaclu.Luminile din spate sunt echipate cu noua semnatura de iluminare in forma de Y. Dacia Spring Electric isi asuma pe deplin aspectul indraznet, care este completat de un pachet de culori disponibil pe versiunea de lansare: oglinzile, partea decorativa a barei de acoperis si inelul de sub grila frontala sunt portocalii. Cu acest echipament, mobilitatea electrica este eleganta si distractiva.Garniturile de la Spring Electric imita estetic jantele din aliaj. Jantele din tabla sunt perforate pentru a fi montate garniturile elegante ale rotilor - o solutie estetica si rentabila in cazul in care acestea trebuie schimbate.Partea superioara a spatelui subliniaza scopul intentionat al Spring de a se clasa ca masina de familie, cu geamul spate curbat, faruri rotunjite si linii netede. Partea inferioara prezinta atributele linistitoare ale unui SUV, cu sectiunea barei de protectie prevazuta cu un solid, nevopsit. Reflectoarele sunt montate in cupe de aer false. Aripile sunt nervurate. Aceste trucuri stilistice sporesc silueta din spate a Spring. Interiorul este unul primitor si bine echipat, cabina putand gazdui confortabil patru adulti.Cu dimensiunile exterioare compacte ale unui automobil cu cinci usi, Spring Electric ofera patru locuri de dimensiuni adulte. Cu spatiu generos pentru cap si pentru genunchi, partea din spate a masinii poate gazdui cu usurinta adulti mai inalti. Sentimentul de spatiu contribuie, de asemenea, la confortul general al interiorului. Pasagerii din fata au un spatiu de depozitare de 23,1 litri in torpedou, pragurile usii si cutia de depozitare a consolei centrale.Portbagajul ofera cea mai buna capacitate de incarcare din categoria sa: 300 litri (fara a include spatiul pentru roata de rezerva). Pentru o mai mare modularitate, bancheta din spate poate fi pliata si ofera o capacitate de incarcare de aproximativ 600 litri.Caracteristicile standard includ servodirectie asistata variabila complet electrica, blocare centralizata de la distanta si patru geamuri electrice. Dacia Spring se mai lauda cu un afisaj digital de 3,5 inci.Recunoasterea vocala Google sau Apple poate fi activata simplu prin apasarea unui buton de pe volan. Aerul conditionat, sistem multimedia, reglaje ale oglinzii electrice si o roata de rezerva sunt disponibile ca optiuni.Cutia de viteze rotativa cromata este foarte usor de utilizat cu doar trei pozitii: D (actionare), N (neutru) si R (invers).Sistemul sau optional de asistenta la parcare ofera asistenta vizuala si audio cu trei senzori radar cu ultrasunete pe bara spate si o camera retrovizoare, cu imagini afisate pe ecranul sistemului multimedia cu linii de ghidare dinamice.Disponibil ca extra-optiune, sistemul multimedia Media Nav include un ecran de 7 inci cu atingere intuitiva, navigare prin satelit, radio DAB, compatibilitate Apple Carplay si Android Auto, Bluetooth si o mufa USB. Fidel filozofiei modelelor Dacia, Spring Electric este pe cat de economic, pe atat de usor de utilizat.Comercializat la un pret imbatabil, Dacia Spring Electric vine cu o autonomie de 225 km WLTP, promovand simplitatea, fiabilitatea si robustetea. Aceste calitati se potrivesc perfect pentru un motor 100% electric.Motorul complet electric de 33 kW (echivalent cu 44 CP) este asociat cu o baterie de 26,8 kWh. Fiabil, robust si sigur, motorul are multe avantaje: accelerare liniara lina, functionare silentioasa si fara vibratii. Spring Electric are costuri mult mai mic decat un vehicul cu combustie interna, deoarece cheltuielile cu energia si service-ul sunt mult mai mici.Pentru a-i oferi o independenta mai mare, Spring ofera o gama larga de optiuni de incarcare: la o priza normal de 220 V utilizand cablul furnizat standard, pe un Wallbox sau pe o statie de incarcare DC (optional).Durata de incarcare a bateriei litiu-ion este:Aplicatia gratuita My Dacia le permite soferilor sa afle nivelul bateriei si autonimia ramasa in kilometri in timp real prin smartphone. Aplicatia permite si pornirea aerului conditionat inainte ca soferul sa fie present la volan si, de asemenea, pentru a localiza masina in timp real. Cand Dacia Spring este conectata, aplicatia informeaza soferul despre progresul incarcarii si ii permite acestuia sa porneasca sau sa opreasca incarcarea.Functionand fara ulei si cu un numar mult mai mic de piese mobile decat un motor cu combustie interna (datorita absentei unei curele), motorul electric este fiabil si vine cu costuri de intretinere mult mai mici decat un motor cu ardere interna. Dacia Spring Electric vine cu o garantie de trei ani si 100.000 km, iar bateria sa, cu una de 8 ani si 120.000 kmBateria Li-Ion are o capacitate de 26.8 kWh care asigura o autonomie mixta de 225 de kilometri, in timp ce autonomia in regim urban este de 295 de kilometri.In Europa, distanta medie zilnica de conducere este de 31 km in segmentul de masini de oras. Pe aceasta baza, Spring ar avea nevoie doar de o singura incarcare a bateriei pe saptamana. Distanta poate fi imbunatatita cu aproape 10% prin simpla apasare a butonului ECO de pe tabloul de bord datorita unei limite de putere de 23 kW (in loc de 33 kW) si unei limite de viteza maxima de100 km / hMotorul electric ofera numeroase avantaje pe sosea: un raspuns bun la acceleratie (125 Nm cuplu imediat), fara schimbare de viteza, mers silentios si fara vibratii.Spring Electric are multe caracteristici de siguranta standard: un limitator de viteza, ABS, ESP, sase airbag-uri, apel de urgenta (buton SOS), activare automat a farurilor si franare automata de urgenta. Activ de la 7 la 170 km /h, acest sistemul detecteaza, prin radarul din fata, distanta fata de vehiculul din fata (stationar sau in miscare). Daca este detectat un risc de coliziune, acesta avertizeaza soferul vizual si sonor, inainte a a amplifica sistemul de franare daca riscul de coliziune exista in continuare sau franeaza mai puternic daca detecteaza ca soferul nu a franat sufficient.In Europa, utilizarea medie a unei masini in car-sharing este de 40 de minute pe o distanta de opt kilometric. Spring Dacia se potriveste perfect acestui lucru, deoarece este complet electrica, usor de utilizat, fiabila. Pe baza expertizei dobandite cu ZITY, serviciul de car-sharing operat de Groupe Renault si Ferrovial la Madrid si Paris, Dacia a dezvoltat o versiune specifica a Spring pentru piata de car-sharing. Vine deja echipat pentru a se potrivi tehnologiei care permite geolocalizarea si deschiderea usii de la distanta (prin smartphone).Disponibila in alb si gri deschis, aceasta versiune va veni cu scaune negre (in piele artificiala rezistenta la pete), praguri ale usii din fata si ale portbagajului, covorase din fata si din spate, negre, manere si oglinzi cu granulatie pentru o durabilitate mai mare si roti de 14 inci.Conceput pentru comercianti, Spring Electric Cargo are un portbagaj care se extinde acolo unde bancheta din spate este de obicei amplasata, o captuseala din plastic pe podea si pe arcurile interioare ale rotilor, patru inele de ancorare si o partitie din plasa de sarma care separa pasagerii din fata de zona de incarcare.Lungimea de incarcare a acestei versiuni speciale este de 1.033 mm, cu un volum de 800 litri si o sarcina utila de 325 de kilograme.Disponibil in alb, Spring Electric Cargo vine cu caracteristici standard, inclusive aer conditionat, radio (cu Bluetooth, mufa USB si o zona pentru un suport pentru smartphone). Din motive de optimizare a greutatii, aceasta versiune nu are o roata de rezerva.