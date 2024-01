Noul Smart electric, lansat pe piata in 2012

Aflat in cea de-a doua faza de dezvoltare, urmand sa fie imbunatatit pana in 2012, cand va avea lansarea pe piata in aproape 40 de tari, noul Smart electric este propulsat de o baterie inovatoare si extrem de eficienta pe baza de litiu-ion, potrivit unui comunicat al Mercedes-Benz.

Avantajele unei baterii de acest tip sunt dimensiunile compacte, performanta sporita (densitatea puterii este cu un procentaj de 50% mai mare decat in cazul tehnologiei NiMH), durata prelungita de viata, fiabilitatea ridicata si autonomia imbunatatita.

Mai mult, pentru a putea conecta bateria la o sursa de alimentare nu mai este nevoie ca utilizatorul sa astepte pana cand energia este complet consumata.

Motorul electric de 30kW este amplasat in partea din spate a masinii si da dovada de o foarte buna acceleratie si agilitate datorita cuplului de 120 Nm. Bateria poate fi incarcata de la orice priza existenta in zilele noastre in retea de 220-230 V.

