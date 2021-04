Dubaiul vrea sa ia fata lumii: Lanseaza un mijloc de transport revolutionar VIDEO

O flota de astfel de masini fara sofer, ar putea fi vazuta si utilizata de catre cei care calatoresc la Dubai. Vehiculul a inceput sa fie construit inca din anul 2019, ca prototip, insa se spera ca el sa fie in teste in urbea din Peninsula Arabica, la inceputul anului 2023, potrivit Daily Mail Daca probele vor fi incununate cu succes, atunci se va lansa un serviciu de transport autonom, de tip taxi ride-hailing. Compania Cruise are sediul la San Francisco, in Statele Unite, iar in spatele ei stau gigantii din domeniul auto, General Motors si Honda Firma americana are ca tinta sa produca mai mult de 4.000 de astfel de masini autonome, care vor opera la Dubai, pana in anul 2030. De asemenea, trebuie specificat faptul ca este prima companie care isi testeaza vehiculele in acest oras arab Dubaiul are ca obiectiv sa atinga un procent de 20% din transportul din oras, cu aceste vehicule autonome, care vor constitui, fara indoiala, un nou punct de atractie pentru turistii din toata lumea.Masina Cruise nu va dispune de pedale, motor si nici de volan, ea fiind un automobil "verde", complet electric si care poate transporta patru pasageri.