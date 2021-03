Preturile pentru Dacia Spring, "scapate" pe un forum de automobilism. Cat ar urma sa coste in Romania mult asteptata masina electrica

Astfel, potrivit sursei citate , Dacia Spring ar urma sa fie disponibil in doua variante:Daca preturile vor fi confirmate oficial, modelele Dacia Spring vor putea fi cumparate in Romania la tarife de 8-9.000 de euro, avand in vedere subventia de 10.000 de euro oferita de statul roman la cumpararea unui automobil 100% electric. Dacia Spring are o autonomie cuprinsa intre 180 si 295 de kilometri, in functie de modul de utilizare . Bateria care propulseaza automobilul este garantata de producator 8 ani sau 120.000 de kilometri.Publicatia franceza mai scrie ca modelele Spring vor fi disponibile la precomanda incepand din 20 martie 2021.