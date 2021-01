Tesla si BMW pot primi bani europeni pentru a produce baterii necesare masinilor electrice

China, lider mondial in producerea de celule de baterii litiu-ion

Aprobarea proiectului european de inovatii in domeniul bateriilor, in valoare de 2,9 miliarde de euro, urmeaza lansarii, in 2017, a Aliantei Europene a Bateriilor, care are ca obiectiv sustinerea industriei in timpul tranzitiei de la carburantii fosili."Comisia Europeana a aprobat intregul proiect. In urmatoarea etapa vor urma notificarile de finantare individuala si sumele de finantare pe companie", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Economiei din Germania. Proiectul se va derula pana in 2028.Pe langa Tesla si BMW , intre cele 42 de companii care s-au inscris in program pentru a primi ajutoare de stat se afla Fiat Chrysler Automobiles, Arkema, Borealis, Solvay, Sunlight Systems si Enel X.In China sunt produce 80% din celulele de baterii litiu-ion, dar UE a afirmat ca ar putea sa isi asigure necesarul pana in 2025.Finantarea proiectului va proveni din Franta, Germania, Austria, Belgia, Croatia, Finlanda, Grecia, Polonia, Slovacia, Spania si Suedia. Programul mai are ca obiectiv atragerea a 9 miliarde de euro de la investitori privati, potrivit Comisiei Europene.Germania a mai aratat ca Berlinul a alocat aproape 1 miliard de euro aliantei pentru celulele de baterii, intentionand sa sprijine proiectul cu circa 1,6 miliarde de euro.