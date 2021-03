Masina viitorului este electrica si se conduce singura. Progresele facute in domeniu, explicate de un inginer roman din Germania

Unde suntem astazi cu electrificarea?

Imbunatatiri semnificative, in 4-5 ani

Ce progres avem cu masinile autonome?

Abordarea Tesla

Abordarea europenilor si a asiaticilor

Gradul de autonomie al actualelor masini

Masina pe care o trimiti sa se parcheze

Robotaxi, pe strazi in urmatorii ani

Conexiunea la internet, obligatorie

Expert in siguranta auto, Paul Danci lucreaza de mai multi ani in industria auto din Germania, unde a dezvoltat soft-uri folosite de toti marii producatori de masini. Potrivit inginerului roman, in ultimii patru ani s-au facut progrese mari in dezvoltarea "masinii viitorului". Inginerul roman a explicat pentru Ziare.com care sunt progresele facute in domeniu si care sunt provocarile pentru marii producatori din industria auto. Redam mai jos explicatiile lui Paul Danci pentru Ziare.com."Doua directii majore sunt vizate de conceptele care vor fi lansate in viitor sau sunt deja lansate public. Aceste directii sunt electrificarea si automatizarea masinilor. Desi aceste doua sunt total separate si distincte, istoric, social, economic tind sa apara impreuna"."Desi tarile dezvoltate sau in curs de dezvoltare nu sunt momentan pregatite inca sa adopte electrificarea, aceasta este o realitate iminenta care probabil va urma.Nu avem infrastructura necesara electrificarii, nu toate tehnologiile lansate public sunt fezabile datorita carentelor in infrastructura, dar se fac eforturi considerabile pentru adaptare.Astazi avem masini cu o autonomie de 400-600 de km si timpi de incarcare acceptabili. Acceptabil in sensul ca intr-o ora bateria ta poate sa fie incarcata incat sa mai parcurgi cateva sute de kilometri.In viitorul apropiat, aproximativ 2 ani vor fi lansate modele de masini electrice care au o autonomie mai mare de 700 de km cu o incarcare completa si timp mai bun de incarcare"."Aceasta autonomie este masurata diferit fata de masinile cu motoare termice, asa ca uneori valorile reale variaza mult fata de valorile date de producatori. Exista promisiunea unor tehnologii noi pentru acumulatori care permit incarcarea in cateva secunde sau care au capacitati de stocare net superioare.Ca si pronosticuri actuale, se intrevad imbunatatiri semnificative in lumea acumulatorilor in urmatorii 4 - 5 ani. Totodata nu doar timpul de incarcare si capacitatea de stocare sunt uneori discutabile, ci si materialele folosite la constructia acumulatorilor.Materialele folosite la constructia acumulatorilor influenteaza cat de periculoase sunt pentru om si mediu sau cat de periculoase sunt in cazul unor incendii. Exista studii promitatoare care spun ca tehnologia lithium-sillicon sau acumulatorii solid-state este ceea ce va schimba radical industria masinilor electrice"."Inainte sa discutam despre progres e important sa fie inteles corect cum se clasifica nivele de automatizare. Sistemul propus de SAE (Society of Automotive Engineers) are 6 nivele.Incepe de la Nivelul 0 (L0) care inseamna ca masina nu are nicio functie monitorizata sau controlata de sisteme de automatizare si Nivelul 5 (L5) care are toate functiile controlate de sisteme de automatizare si aceste sisteme sunt folosite in orice situatie de trafic fara interventie umana.Desi parca a fost liniste, de fapt, toti cei hotarati sa dezvolte ceva nou in domeniul masinilor autonome au muncit serios in ultimii patru ani"."Sunt mai multe abordari legate de acest subiect. Exista abordarea Tesla care foloseste date preluate de la 3 categorii de senzori: camera, radare si senzori ultrasonici. Datele preluate sunt procesate impreuna si retelele neuronale contribuie destul de mult la strategia de conducere a masinilor.In plus, Tesla, cel putin pana acum, colecteaza date de la masinile de pe strada si ajuta la antrenarea retelelor neuronale si comunicarea mai eficienta intre masini. Datele sunt pastrate doar in mediul Tesla, nefiind distribuite oficial altor producatori auto sau companii.Abordarea Tesla este viabila pentru sisteme automate pana la nivelul de autonomie L2. Recent au aparut informatii in presa in care Tesla recunoaste oficial ca actualul sistem numit FSD (full-self driving) nu este capabil de o autonomie mai mare de L2"."O alta abordare este cea a europenilor si a asiaticilor in care, pe langa camerele stereo, telecamerele, senzorii ultrasonici si a radarelor, mai folosesc senzori de tip LiDAR si harti HD.Avand aceasta abordare masinile detecteaza mult mai precis si rapid obstacole, obiecte de infrastructura, estimeaza directii, traiectorii, estimeaza tipurile de materiale ale obiectelor si in plus folosesc date preprocesate din hartile HD.Aceste harti au teoretic o precizie foarte mare (de ordinul centimetrilor) si contin informatii detaliate despre sosele, semne de circulatie, poduri, intersectii, chiar obiectele de decor cum ar fii copaci sau tufisuri.Unul dintre aspectele care s-au schimbat in ultimii ani este ca ideea de masina autonoma sau automata nu se mai refera la o masina autonoma vazuta ca un intreg, ci ca o functie a unei masini. Adica, o masina care are un sistem condus pe autostrada capabil de L3 sau L4 de autonomie sau parcare folosind un sistem L3 sau L4 sau condus in oras cu un sistem L4.Anul 2021 este anul in care unii producatori lanseaza sau au lansat deja masini capabile sa atinga nivelul de autonomie L3"."Pana acum masinile care circulau pe strazi aveau un nivel de autonomie L2 si necesitau supravegherea soferului in permanenta. O data cu nivel L3 inseamna ca masinile se pot conduce singure si pot lua decizii de condus in anumite scenarii fara ca soferul sa participe activ la condus, doar supravegheaza masina.Scenariul pe care majoritatea producatorilor de masini l-au considerat este condusul pe autostrada. Teoretic, incepand cu 2021, masinile pot conduce autonom ziua sau noaptea, senin sau pe ploaie, uneori si cand ninge cu viteza mai mare de 60 km/h sau in trafic aglomerat.Masinile L3 nu sunt capabile momentan sa navigheze singure, adica au posibilitatea de a se conduce autonom pe autostrada sub supravegherea soferului, dar nu au capacitatea de a decide directii, schimbari de autostrada sau alte aspecte asemanatoare. Capacitatea de a se conduce autonom nu este acelasi lucru cu capacitatea de a naviga autonom.In acest moment, datorita legislatiei in vigoare, viteza masinilor autonome este limitata la 60 km/h dar se estimeaza, cel putin in Germania ca legislatia care reglementeaza aceste aspecte va fi modificata in 2021. Totodata Uniunea Europeana pregateste pachetul legislativ care sa permita conducerea masinilor autonome de nivel 3 care indeplinesc anumite conditii de siguranta pe drumurile publice"."Un alt scenariu, pe langa al condusului autonom pe autostrada, este parcarea autonoma de nivel L4.Deja exista, cel putin in doua locatii care permite parcarea autonoma de L4 unde masina echipata cu acest sistem poate sa se parcheze singura fara ca cineva sa o conduca. Masina este lasata la intrarea in parcare si de pe telefonul mobil este pornita parcarea autonoma iar masina navigheaza singura in parcare si isi cauta singura loc de parcare si apoi parcheaza si informeaza soferul prin aplicatia mobila.O procedura similara este aplicata cand masina este chemata la punctul de intalnire folosind aplicatia mobila. Momentan acest sistem este folosit in parcarea de la Aeroportul din Stuttgart si de la Muzeul Mercedes din Stuttgart"."In urmatorii ani este estimat ca vor fi lansate asa numitele masini Robotaxi care au posibilitatea sa se conduca singure, fara sofer, intr-o zona delimitata, in anumite orase.Aceste masini schimba date intre ele, au o gama larga de senzori si este preconizat ca vor folosi harti precise pentru a se orienta si a naviga. Spre deosebire de masinile autonome de nivel L3, cele de nivel L4 au capacitatea de a naviga si de a-si seta o ruta fara interventie umana.Cel care controleaza masina poate fi soferul sau o persoana care nu stie sa conduca si poate cere masinii sa seteze o destinatie. Totodata masinile Robotaxi nu vor mai cere ca un sofer sa intervina in cazul unor situatii mai speciale (defectiune sau chiar accident), masina stie sa gaseasca solutii pentru a opri in siguranta, daca este nevoie.Totodata masina supravegheaza ceea ce se intampla cu pasagerii sau soferul pentru a putea lua cele mai bune decizii. Masinile echipate cu sisteme de conducere automata L4 vor avea totusi posibilitatea sa fie conduse si manual, ca si o masina normala"."S-au facut progrese considerabile in domeniul actualizarilor de software prin internet. Majoritatea, daca nu chiar toate masinile cu capacitate de autonomie L2, L3 sau L4 pot sa primeasca actualizari de software fiind conectate la internet in permanenta.Nu pot exista masini autonome fara conectivitate. Unul dintre aspectele principale ale masinilor autonome este conectarea lor la internet. Astazi masinile comunica aproape instant unele cu altele folosind conceptele de V2X in care o masina raporteaza serverelor o situatie speciala (derapaj, accident, groapa, gheata) si alte masini primesc aproape instant informatia respectiva daca se afla in zona.Sunt o multime de servicii online oferite o data cu conectarea masinilor la internet. De exemplu poti plati atunci cand alimentezi la benzinarie direct din masina sau poti sa platesti parcarea doar apasand o tasta din masina.Odata cu conectarea la internet permanenta a masinilor si oferirea de servicii online prin aplicatii mobile, securitatea masinilor viitorului trebuie asigurata. De aceea s-au depus eforturi considerabile ca masinile electrice sau cele autonome sa fie cat mai bine securizate.O multime de sisteme de securitate au fost implementate in masinile actuale si cele care vor fi lansate in viitor. Bineinteles, acest aspect poate avea impact asupra modului cum intretinem si reparam masinile.Unii producatori de masini nu sunt interesati sa ofere garantie atata timp cat securitatea masinilor lor a fost afectata de reparatii neautorizate.Ca si impedimente, ar putea fi mentionat faptul ca legislatia nu este inca destul de matura ca sa permita conducerea complet autonoma pe drumurile publice. Acest aspect, asa cum am mentionat, va fi rezolvat treptat in viitorul apropiat.Un alt impediment ar fi faptul ca imaginea companiei va fi dependenta de modul cum vor functiona aceste masini.De cate ori a fost afectata imaginea unei companii producatoare de masini cand cineva a facut accident cu o masina a acelei companii? De putine ori sau chiar deloc.In schimb, cand responsabilitatea conducerii masini este pe umerii producatorului, fiecare incearca sa gaseasca cele mai sigure solutii pentru clienti si pentru protejarea companiei producatoare.Totodata faptul ca exista o diversitate in ceea ce priveste regulile de circulatie si modul cum soselele sunt construite, este foarte dificil ca masinile sa fie capabile sa ia deciziile cele mai bune in orice scenariu. Imagineaza-ti ca o astfel de masina poate sa fie pe strazi timp de 20 de ani si poate avea 300.000 de km condusi intr-o multitudine de conditii si situatii.Probabil in urmatorii ani, este dificil de estimat astazi, vor aparea si masinile autonome care vor putea sa gestioneze toate scenariile de condus si sa permita o autonomie completa sau "L5" cum este mentionata in literatura de specialitate. Exista posibilitatea ca in 10 ani sa apara aceste masini, cel putin in tarile unde infrastructura rutiera este bine organizata si dezvoltarea ei predictibila in mare masura".