Volkswagen, despre faptul ca a exclus Romania de pe harta europeana a masinilor electrice: "S-a produs o eroare"

Utilizatorii din Romania (si nu numai) au vazut ca din harta Europei prezentata la un moment dat directorul general, Herbert Diess, lipseau Romania, dar si Norvegia si Islanda."S-a produs o eroare si regretam acest lucru. Romania este, desigur, o parte importanta a intregului plan de mobilitate electrica al lui Volkswagen in Europa si ar fi trebuit sa apara pe harta pe parcursul Power Day", au declarat, miercuri, reprezentantii producatorului auto intr-o postare pe Facebook cu privire la eroarea aparuta pe parcursul Conferintei Power Day ce a avut loc pe 15 martie.In postare mai arata ca harta a fost actualizata."Orice autovehicul electric din Romania poate fi incarcat la cele 46 de puncte proprii de incarcare MOON si, in viitorul apropiat, la cele 269 de puncte de incarcare publice Renovatio, partenerii nostri pentru mobilitate electrica, prin aplicatia We Charge", se mai arata in postare.Actiunile Volkswagen au urcat marti cu peste 9%, ridicand capitalizarea bursiera a grupului german la aproape 150 de miliarde de dolari, dupa ce al doilea mare producator de vehicule din lume a oferit mai multe detalii privind extinderea pe segmentul automobilelor electrice, transmite Reuters.La o zi dupa ce a prezentat planuri de a construi sase fabrici de celule de baterii in Europa, compania germana a anuntat ca vrea sa creasca de peste doua ori livrarile de vehicule electrice in acest an.In cadrul conferintei anuale a grupului, VW si-a reiterat increderea ca reducerea costurilor va ajuta la cresterea marjei de profit in urmatorii ani."Performanta noastra buna din 2020, un an dominat de criza, ne va impulsiona sa acceleram transformarea noastra", a declarat directorul general Herbert Diess intr-un comunicat.Volkswagen, care a livrat anul trecut 422.100 de vehicule electrice, a mai spus ca va aplica un model standardizat de platforma, introdus pentru productia de vehicule cu ani in urma, pentru software, baterii si incarcare.Grupul are aproximativ 670.000 de angajati la nivel global.