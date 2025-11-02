Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 18:14
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Masină BYD/FOTO:X @Futabasystem

Timp de ani întregi, ideea că automobilele chinezești ar putea concura cu mărcile europene părea improbabilă. În 2025, realitatea arată complet diferit: brandurile din China dețin deja aproape 3% din piața auto românească, iar valul de lansări continuă într-un ritm amețitor.

După MG, Geely, BYD sau Leapmotor, showroom-urile din România găzduiesc tot mai multe mărci cu nume de genil, de la Chery și Zeekr, până la Omoda & Jaecoo, parte a unei ofensive comerciale fără precedent.

Conform datelor Direcției Generale de Înmatriculări (DGPCI), în primele nouă luni din 2025 s-au vândut 3.224 de mașini chinezești, adică 2,96% din totalul pieței auto. Prin comparație, în aceeași perioadă, Dacia este în continuare liderul pieței, cu o cotă de piață de 28,6% și 31.002 unități înmatriculate. Dintre acestea, peste 10.000 au fost Dacia Logan, adică de trei ori mai multe decât toate mașinile chinezești.

MG și Geely, liderii noului val

Cea mai vizibilă prezență este marca MG Motor, deținută de grupul chinez SAIC, care a reușit să depășească la vânzări mărci consacrate precum Opel sau Peugeot. Cu 2.227 de unități vândute, MG domină topul, urmată de Geely (429 unități) și Leapmotor (148 unități).

Branduri precum BYD, cunoscut pentru autonomia ridicată a modelelor electrice Seal U sau Sealion 7, câștigă rapid teren, cu 145 de unități livrate până în septembrie. Urmează DFSK, Lynk&Co, BAIC, Chery și Zeekr, iar pe final de an s-au alăturat și Omoda & Jaecoo, prin importatorul Genius Automotive Europe.

Surprinzător, o parte dintre aceste mărci au intrat în România chiar înaintea debutului pe unele piețe din vestul Europei, semn că importatorii locali mizează pe apetitul românilor pentru mașini noi, moderne și accesibile.

Dacă trendul continuă, 2026 ar putea fi anul în care mărcile chineze vor depăși pragul de 5% din piața românească. Printre numele așteptate se numără Xpeng, Nio și chiar Xiaomi, care pregătește lansarea primului său automobil electric în Europa.

