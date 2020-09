Transportul viitorului. Ce este conceptul pop-up next sau sistemul Hyperloop One

Programele Starship si Super Heavy Rocket

Hyperloop One si masinile zburatoare

Autobuzul viitorului

In plus, este costisitor si cu efecte nefaste asupra mediului. Insa nu mai departe de 2050, lumea se anunta cu totul alta, iar transportul va suferi schimbari uriase.Tehnologie este o unealta. Intrebarea e cum o va folosi omenirea?Dezvoltarea tot mai rapida a noilor tehnologii este deja un drum fara intoarcere, dar aceasta cale e presarata cu potentiale inca nedescoperite si tine de noi sa alegem ce este mai bine pentru intreaga lume. De exemplu, putem folosi noile tehnologii sa eradicam saracia, sa calatorim mai repede, ori sa construim armate si sa ridicam ziduri de putere intre natiuni.Alegem varianta fericita si ne imaginam ca omenirea va face alegerile corecte: oare cum ar putea arata lumea copiilor nostri, undeva nu mai departe de anul 2050?Potrivit Digi24 , cele mai mari si mai vizibile schimbari vor fi in domeniul transporturilor. Astazi, acest aspect al vietilor noastre este inca greoi si lipsit de confort, pentru marea majoritate a oamenilor. Insa viitorul pare sa rezolve toate aceste probleme.Vom avea masini zburatoare , automobile fara sofer, sisteme hyperloop care promit viteze de pana la 1.220 kilometri pe ora si rachete care sa ne duca dintr-o parte in cealalta a Globului. Cam cum ar fi sa ajungi de la New York la Hong Kong, in 22 de minute?Este ceea ce promit programele Starship si Super Heavy Rocket. Acestea vor spulbera distantele lungi si calatoriile anevoioase. Un drum care acum dureaza 15 ore cu avionul se va transforma intr-o plimbare sub 30 de minute. Calatoria se va face partial in spatiu, in afara atmosferei Pamantului, astfel incat vor fi evitate turbulentele si alte forte care incetinesc acum deplasarea. Nu doar ca vom ajunge oriunde pe Glob in jumatate de ora, dar calatoria va oferi o priveliste SF.Sistemul Hyperloop One este o alta promisune pentru 2050. Oamenii si marfurile ar putea ajunge foarte repede la destinatie, datorita unui vehicul care este propulsat print-un tub aflat in subteran. Este un sistem complet autonom si care elimina orice posibila eroare umana.Cat despre masini , variantele clasice sunt deja istorie pentru mintile creative ale momentului. Acestea vad drumuri 3D, astfel incat solul sa nu mai fie atins de nici o roata. Sunt doua variante posibile: masini zburatoare sau tuneluri subterane. La targurile de profil au fost deja prezentate cateva automobile zburatoare, iar un taxi aerian este deja testat in scurte calatorii, in Dubai.Conceptul Pop-Up Next este o cabina pentru doi pasageri care se poate deplasa in mai multe directii. Nu necesita sofer si este alimentata electric. Atinge pana la 100 de kilometri pe ora si are o autonomie de pana la 130 de kilometri, putin pentru un drum lung, dar suficient pentru deplasarea zilnica prin oras. Sistemul ar functiona in baza unei aplicatii. Pasagerii isi rezerva cursa dorita online si imediat sunt directionati catre cea mai convenabila varianta.Un nou concept de la Renault , denumit Float, a starnit admiratie pe internet. Este ca o masina din sticla, cu forma unui balon, care se foloseste in deplasare de levitatie magnetica. Se poate conecta cu alte vehicule similare si astfel se creeaza un convoi. Am putea spune ca se anunta a deveni un fel de Uber al viitorului.Marii constructori din prezent nu renunta la liniile luxoase nici in proiectele de viitor. Mercedes Benz F 015 Luxury in Motion este o adevarata capodopera a luxului in miscare, cum ii spune si numele. Nu are nevoie de sofer, este conectata perfect cu lumea din jur si cu pasagerii. Designul arata acum ca in filmele SF, dar s-ar putea sa o vedem pe strazi mai repede decat ne-am astepta.Cat despre mersul cu autobuzul, nici acesta nu ramane in urma, ba chiar o ia pe deasupra masinilor, la propriu. Este o varianta buna pentru perioada de trecere, cat inca vom mai avea masinile blocate in ambuteiaje, pe strazi. Statiile autobuzului sunt pozitionate la inaltime, iar acesta se deplaseaza pe sine, peste strada aglomerata. Seamana cu actualul bus londonez, doar ca va fi complet autonom, dotat cu ultimele tehnologii si va transporta pana la 1.200 de pasageri.Dincolo de aceste imagini impresionante, transformarea conditiilor in care oamenii calatoresc acum va insemna una dintre cele mai mari schimbari pentru omenire, dupa eradicarea saraciei si dupa ce robotii vor fi preluat majoritatea sarcinilor repetitive, cele care acum ii fac pe unii oameni captivi in meserii care nu le plac.Nu este o lume indepartata, este viitorul spre care ne indreptam cu pasi mari.