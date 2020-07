3 verificari periodice, de care depinde siguranta drumurilor tale cu masina

Anvelopele reprezinta singurul contact al masinii tale cu suprafata carosabila. Calitatea lor influenteaza manevrele de pornire de pe loc, depasirea, franarea si virajele. Este adevarat ca sunt obligatorii prin lege doar cauciucurile speciale de iarna, atunci cand circuli pe suprafete acoperite de polei, zapada sau gheata, insa echiparea cu anvelope de sezon este esentiala pentru siguranta in timpul deplasarii.Partea buna este ca majoritatea problemelor la cauciucuri sunt vizibile. Este suficient sa arunci o privire, inainte de a urca in masina, pentru a vedea daca toate rotile sunt umflate si daca benzile de rulare sunt tocite uniform. Apoi, indata ce ai pornit de pe loc, simti deficientele pe care le are o masina cu anvelope uzate peste masura sau defectiunile la sistemul de directie. Daca masina porneste sau franeaza greu, daca trage intr-o parte, daca face zgomot, este momentul sa mergi la o inspectie amanuntita intr-un service autorizat.Am amintit ca una dintre cauzele deteriorarii grabite a anvelopelor poate fi o defectiune la sistemul de directie. Acestea sunt chestiuni ce tin de mecanica, pe care nu le vezi cu ochiul liber, insa, le constientizezi in timp ce rulezi. Zgomotul in timpul deplasarii, greutatea manevrelor de schimbare a directiei de mers, trepidatiile sau balansul prelungit sunt cateva dintre simptome. Atunci cand pornesti motorul, volanul trebuie sa se miste cu usurinta. Daca simti ca virajele necesita mai multa forta, este momentul sa verifici nivelul de ulei servodirectie , un consumabil care faciliteaza rotirea volanului fara efort.La viteze mari, servodirectia este sistemul care intareste volanul, oferindu-ti siguranta si stabilitate. Partea de mecanica si geometria rotilor sunt verificari care nu trebuie sa lipseasca de la nici o vizita in service. Acesta este si un criteriu important al inspectiei tehnice periodice, fiindca pentru orice defectiune risti sa-ti fie suspendat certificatul de inmatriculare.Uleiurile si filtrele sunt printre consumabilele care trebuie des inlocuite. Uleiul de motor se schimba periodic sau la parcurgerea unui anumit numar de kilometri. Ca interval de timp, il poti inlocui la fiecare sezon sau, cel mai tarziu, o data pe an. Din punct de vedere al numarului de kilometri parcursi, lucrurile sunt variabile. Pe langa informatiile din cartea tehnica a masinii, trebuie sa tii cont si de stilul de condus, de conditiile de trafic si infrastructura si de clima zonei in care rulezi cel mai mult.Toate acestea pot prelungi sau restrange durata dintre doua schimburi. Filtrele de combustibil, aer si polen intra in aceeasi categorie, cu o atentie deosebita pentru cel de aer, daca locuiesti intr-un oras poluat. Un alt lichid important pentru buna functionare a masinii, vizibil la o simpla ridicare a capotei, este antigelul. Indiferent de sezon, asigura-te ca nivelul si concentratia de antigel sunt in parametri, pentru a circula in siguranta. Inainte de a urca in masina, verifica eventualele urme de scurgeri pe asfalt.Orice pata provenind de la automobilul tau trebuie investigata, pentru a nu provoca defectiuni mai mari, mai costisitoare si cu o durata mai lunga de reparatie.Grija pe care o acorzi intretinerii masinii tale ii influenteaza durata de viata si buna functionare. Pentru a circula in siguranta, tine o evidenta clara a reviziilor periodice si realizeaza o verificare vizuala sumara inainte de-a urca la volan.