Un nou scandal legat de emisiile diesel zguduie industria auto. Grupul francez Renault, acuzat de inselaciune. Reactia companiei

Mai multi producatori auto din Europa au ajuns in atentie de la scandalul "dieselgate" al Volkswagen din 2015, legat de manipularea testelor de emisii ale automobilelor diesel in Statele Unite.Renault respinge orice incorectitudine."Renault neaga ca ar fi comis vreo ilegalitate si reitereaza ca vehiculele sale nu sunt echipate cu sisteme care ar permite sa insele testele de emisii. Toate vehiculele Renault au fost aprobate intotdeauna in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare", a anuntat grupul intr-un comunicat.Directorul pentru inginerie al Renault, Gilles Le Borgne, a declarat reporterilor ca nu este clar cate dintre masinile grupului sunt incluse in investigatie.Volkswagen a recunoscut in 2015 ca a trucat software-ul motoarelor pentru a insela testele de emisii ale motoarelor diesel in SUA, un scandal care a costat grupului mai mult de 32 de miliarde de euro sub forma de amenzi, modificari tehnice si costuri legale, caz care a avut repercusiuni in intreaga industrie.Procurorii francezi care investigheaza Renault din 2017 si care au deschis, de asemenea, o ancheta impotriva producatorului Peugeot PSA, care acum face parte din Stellantis, au constatat ca unele dintre masinile Renault produceau emisii de oxid de azot (NOx) in conditii reale de drum de peste 10 ori peste limitele admise, pentru unele modele, conform rapoartelor anchetei din 2019.Le Borgne a spus ca tehnologia anti-poluare cunoscuta sub numele de "capcana NOx", utilizata la acea vreme in masini , avea limitele ei si a functionat in mod optim numai la viteze mici."Limitele acestor sisteme anti-poluare erau legate de securitatea clientilor nostri si de propriile limitari tehnologice si chimicofizice", a spus el marti.