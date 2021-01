APIA: In 2020, in Romania, au fost inmatriculate 507.846 autoturisme, cu 16,2% mai putine decat in 2019

Dintre acestea, 126.351 sunt autoturisme noi (in scadere cu 21,8%), iar 381.495 sunt autoturisme rulate (mai putine cu 14,2%), conform informatiilor publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).Topul primelor cinci marci de autoturisme noi inmatriculate in 2020 este condus de: Dacia (39.939 unitati), Skoda (10.288 unitati), Renault (10.273 unitati), Volkswagen (9.595 unitati) si Ford (7.207 unitati).Topul primelor cinci marci de autoturisme rulate inmatriculate in 2020 este condus de: Volkswagen (94.950 unitati), BMW (38.558 unitati), Audi (38.193 unitati), Ford (28.613 unitati) si Opel (27.626 unitati).Din total, numai in luna decembrie au fost inmatriculate 18.326 autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale), cu 18,3% mai multe decat in luna similara din 2019. Dintre acestea, 15.974 au fost autoturisme noi, in crestere cu 16% fata de decembrie 2019.In functie de marci, in decembrie au fost inmatriculate: 5.362 unitati Dacia, 1.660 unitati Skoda, 1.424 unitati Renault, 1.141 unitati Volkswagen si 1.010 unitati Ford.la categoria de autoturisme rulate, in decembrie 2020 au fost inmatriculate 34.174 unitati, cu 5% mai putine decat in decembrie 2019.Citeste si: