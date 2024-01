Audi va dezvalui la Salonul de la Geneva generatia noua a variantei A4 Avant

Abia lansat oficial in Romania saptamana trecuta, noul Audi A4 se pregateste de o noua premiera.

Constructorul german va dezvalui in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva varianta break a modelului A4, programata sa intre pe piata chiar din luna aprilie.

Noul A4 Avant are la baza platforma si tehnologia actualului sedan dar creste considerabil in dimensiuni. Comparativ cu vechea generatie, noul A4 Avant a crescut acum cu 12 cm in lungime (4700 mm) multumita ampatamentului mai mare si a capotei.

In ciuda noilor dimensiuni, masa noului A4 Avant este cu 10% mai mica decat a actualei generatii, multumita folosirii din abundenta a elementelor din aluminiu.

Cresterea lungimii se va resimti din plin la nivelul spatiului interior, portbagajul putand "sa inghita" acum 490 de litri in conditii normale. In cazul in care se decide rabatarea banchetei spate, capacitatea portbagajului creste pana la 1430 de litri, cea mai mare valoare din acest segment.

Pentru inceput, noul A4 Avant va fi disponibil pe piata cu doar cinci motorizari dintre care doua pe benzina si trei dieseluri, a caror putere variaza intre 143 si 265 de cai. Pe parcursul acestui an, gama de motorizari va beneficia si de serviciile propulsorului diesel de 2.0 litri TDI care dezvolta 170 de cai.

Stire preluata de pe site-ul Automarket.ro