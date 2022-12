BMW renunta la viitorul Z4 M

Oficialii BMW au anuntat ca vor renunta pentru moment la o versiune M destinata roadsterului Z4, invocand efectele crizei economice si interesul scazut al publicului.

Criza face inca o victima, de aceasta data in ograda BMW. Ca in majoritatea cazurilor este vorba despre o versiune de performanta, mai exact viitorul Z4 M, care nu va mai debuta in showroom-urile constructorului bavarez asa cum se anticipa.

Anuntul a fost facut chiar de un purtator de cuvant BMW, care a declarat ca "actuala criza economica nu permite lansarea unei versiuni M pentru roadsterul Z4". Oficialul a continuat, explicand de ce fenomenul nu a afectat si viitoarele X5 M si X6 M. "Cele doua modele de performanta au primit acceptul pentru productie inainte de prabusirea vanzarilor pe acest segment, criza fiind resimtita mai tare de constructorii premium decat de cei de volum".

Se pare ca un alt motiv invocat de brandul german ar fi si scaderea interesului pentru acest tip de versiune de performanta.

Ca o consolare pentru fanii brandului care asteptau extensia gamei, BMW a pregatit un pachet de accesorii M, disponibil pentru 135i. Acesta individualizeaza modelul de serie printr-o serie de logo-uri M, o suspensie revizuita, un body kit si jante din aliaj de dimensiuni mai mari.

