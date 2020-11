Productia de BMW-uri clasice, mutata din Germania. Nemtii vor fabrica doar masini BMW cu motor electric

Fabricile auto din intrega lume investesc in automobile de generatie noua, in conditiile in care cumparatorii incep sa fie tot mai mult interesati de vehiculele electrice, in timp ce guvernele grabesc renuntarea la motoarele cu combustie.Germania a prezentat miercuri un program de 3 miliarde de euro pentru promovarea automobilelor cu emisii scazute, iar Marea Britanie a anuntat ca incepand din 2030 va interzice vanzarea de automobile noi cu motoare pe benzina si motorina."Pana la sfarsitul anului 2022, toate fabricile noastre din Germania vor fabrica cel putin un automobil integral electric", a afirmat intr-un comunicat Milan Nedeljkovic, membru al consiliului de administratie al BMW, care este responsabil cu productia.Fabrica BMW din Munchen, care produce in prezent motoare cu combustie cu patru, sase, opt si doisprezece cilindri , va fi reorganizata cu o investitie de 400 de milioane de euro pana in 2026, pentru a fabrica vehicule electrice de noua generatie.BMW a anuntat ca productia de motoare cu opt si doisprezece cilindri se va muta de la Munchen la Hams Hall, Anglia, iar alte motoare vor fi fabricate la Steyr, in Austria.Bavaria, unde isi are sediul BMW, va primi cea mai mare parte a investitiilor, a aratat producatorul auto.Masina electrica BMW i4 va fi construita la Munchen, versiuni complet electrice ale automobilelor serie 5 si 7 vor fi fabricate la Dingolfing si un X1 electric va fi produs la Regensburg.BMW a declarat ca numarul de angajati de la fabrica sa de la Dingolfing care produce motoare pentru masini electrice se va dubla la 2.000 de lucratori.Fabrica BMW din Leipzig, Germania, va incepe fabricarea automobilului Mini Countryman, iar fabricile din Regensburg si Leipzig sunt pregatite pentru producerea modulelor pentru baterii.BMW va imbunatati structura costurilor cu 500 de milioane de euro pana la sfarsitul anului, a mai informat compania.