Care este Masina Anului 2014 in lume (Video)

Mai multi jurnalisti internationali din domeniul auto au desemnat Audi A3 Masina Anului 2014 in lume. Celelalte finaliste au fost BMW Seria 4 si Mazda3.

Modelul A3, cu functii hight-tech precum serviciul Google Earth si conectivitate 4G, a fost lansat pe piata din SUA in urma cu cateva saptamani, scrie Detroit News.

BMW i3 a fost numita Masina Verde a Anului 2014 in lume, titlu care a fost disputat si de Audi A3 Sportback g-tron si Volkswagen XL1.

Titlul de Cea mai Performanta Masina a Anului 2014 in lume a fost castigat de Porsche 911 GT3, care a concurat cu Chevrolet Corvette Stingray si Ferrari 458 Speciale.

In acest an a fost introdusa si categoria Masina de Lux a Anului in lume, la care a fost desemnata castigatoare Mercedes-Benz S Class, surclasand Bentley Flying Spur si Range Rover Sport SUV.

Pot candida la titlul de Masina Anului vehiculele care au fost lansate pe pietele de pe cel putin doua continente, in perioada 1 ianuarie 2013-31 mai 2014.

Juriul este format din 69 de jurnalisti de specialitate, din 22 de tari.

C.S.

