Care sunt cele mai vandute piese auto din Romania

Cele mai bine vandute piese auto din tara noastra sunt cele de la sistemul de suspensie. Pe locul al doilea la achizitiile de piese auto din Romania regasim piesele de la sistemul de franare, iar pe al treilea loc se situeaza piesele care se schimba la reviziile periodice - filtre de are, filtre de combustibil, ulei de motor etc.

Explicatiile specialistilor cu privire la vanzarea de piese auto din sistemul de suspensie este aceea ca drumurile din tara noastra solicita mai mult componentele de acest fel, astfel ca este nevoie de o inlocuire mai deasa a lor.

In mod normal, piesele consumabile (care se schimba periodic) ar trebui sa ocupe primul loc, insa atat starea deficitara a drumurilor, cat si lipsa infrastructurii duc la o uzura mai rapida a pieselor din sistemul de suspensie. Aceeasi explicatie este si pentru piesele din sistemul de franare. Pentru ca lipsesc autostrazile si drumurile expres, soferii sunt nevoiti sa circule prin localitati si in orase aglomerate, iar la traficul din metropole, piesele auto din sistemul de franare sunt cele mai solicitate.

Achizitiile pe care trebuie sa le faca un sofer in materie de piese auto depind foarte mult si de stilul propriu de condus. Unii soferi au un stil mai agresiv, in timp ce altii prefera sa fie prudenti. O plecare in tromba de pe loc, viteza crescuta si franile bruste inseamna o uzura mai mare asupra componentelor masinii si necesitatea inlocurii lor mai dese.

O analiza a celor mai vandute piese auto in functie de marcile auto arata ce cele mai multe componente auto au fost cumparate pentru masini apartinand marcii Volkswagen. Topul este completat, in ordine de Opel, Dacia si Ford.

De altfel, statisticile legate de achizitiile de autoturisme second-hand de la noi din tara arata ca Volkswagen este marca preferata de romani atunci cand vine vorba despre masini rulate, astfel ca masinile din aceasta marca vor avea nevoie si de inlocuiri de piese.

Masini second hand si piese auto din dezmembrari

O caracteristica a pietei auto de la noi este faptul ca este dominata de achizitii de masini la mana a doua. Romanii au o apetenta pentru automobilele de provenienta germana si prefera un Volkswagen sau un BMW uzat decat o Dacie noua, produsa chiar in tara lor.

O statistica a Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) releva faptul ca in primele zece luni ale acestui an s-a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut de circa 12 procente la inmatricularile de masini second-hand. Astfel, in perioada ianuarie-octombrie 2015 romanii au cumparat 204.257 de masini rulate.

In ceea ce priveste inmatricularile de masini noi, in primele zece luni ale anului s-a inregistrat o cifra de 64.401 unitati, cu 9 procente mai mare fata de acelasi interval al anului anterior.

Statisticile Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca raportul dintre masinile vechi si cele noi care circula in Romania este de 3 masini vechi la una noua.

Soferii romani nu cumpara doar masini rulate, ci si piese auto second-hand provenite din dezmembrari. 9% dintre soferii din tara noastra achizitioneaza componente auto la mana a doua. Folosind piese auto achizitionate din centrele de dezmembrari costul mediu anual pentru reparatiile unui autoturism ajuns la 1.000 de lei.

Si varsta parcului auto national este un indicator atunci cand vine vorba despre achizitia de piese auto. Cu cat mai vechi sunt masinile, cu atat mai mult vor avea nevoie de componente auto noi. In tara noastra se observa o imbatranire a parcului auto, iar acest lucru este usor de observat doar aruncand o privire pe sosele.

O analiza a vechimii automobilelor din Romania ne arata ca aproape 3 milioane de masini au o vechime mai mare de 12 ani, 1,97 de milioane de masini au o vechime cuprinsa intre 6 si 10 ani, 1,53 de au o vechime cuprinsa intre 11 si 15 ani. La noi in tara circula si 1.100 de masini care au iesit din uzina in urma cu peste 20 de ani, dar si aproape 200.000 de masini cu o vechime de pana la 2 ani.

