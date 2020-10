Audi se asteapta la scaderea vanzarilor in 2020, in pofida redresarii acestora in perioada iulie-septembrie

"Pe ansamblul anului nu vom putea sa compensam la nivel mondial pierderile semnificative consemnate in lunile aprilie si mai, in pofida faptului ca distribuitorii nostri fac cu adevarat o treaba foarte buna", a spus acesta.Septembrie a fost cea mai buna luna din an la nivelul operatiunilor globale ale brandului de automobile premium.Rezultele au fost deosebit de bune in China, unde vanzarile ar putea fi in usoara crestere la nivel anual, a mai spus Duesmann.