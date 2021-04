Acuzata ca si-a pacalit ani de zile clientii, divizia din SUA a Volkswagen a anuntat ca isi schimba numele. S-a dovedit a fi o noua pacaleala

Volkswagen a fost criticat pe retelele de socializare din cauza comunicatului sau de presa inselator, iar unii comentatori au evocat scandalul emisiilor diesel , in care grupul si-a inselat ani de zile clientii si autoritatile de reglementare.Reuters si alte institutii de presa la nivel mondial au scris despre comunicatul de presa initial al VW, care includea o descriere detaliata a eforturilor de modificare a brandului si logo-uri noi.Compania a retras comunicatul marti seara."Volkswagen of America nu isi va schimba numele in Voltswagen. Redenumirea a fost conceputa pentru a fi un anunt in spiritul zilei pacalelilor de 1 aprilie, subliniind lansarea SUV-ului ID.4 integral electric si semnaland angajamentul nostru de a aduce mobilitatea electrica tuturor", a declarat un purtator de cuvant al VW SUA, intr-un comunicat."Vom oferi actualizari suplimentare in aceasta privinta in curand", a adaugat acesta.Un purtator de cuvant al Volkswagen din Germania a numit modificarea brandului "o idee frumoasa", cu accent pe marketing.CEO-ul Volkswagen Group of America, Scott Keogh, nu a raspuns la mesaje."Se pare ca nimeni din procesul decizional de la @VW nu a spus, hei, poate ca nu ar trebui sa mintim presa avand in vedere totul, stiti, chestia cu minciunile referitoare la emisii", a scris pe Twitter Dawn Kopecki, editor senior la CNBC.com.Cel putin un analist a scris o nota de cercetare laudand schimbarea numelui. Actiunile preferentiale ale VW au stagnat miercuri, dupa ce marti au inchis in crestere cu 4,7%.Cel de-al doilea mare producator auto din lume se asteapta ca in acest an sa isi dubleze livrarile de vehicule electrice si sa isi mareasca profiturile pentru marca sa de baza, VW, dupa ce si-a intensificat eforturile pentru trecerea la vehiculele integral electrice.Unii oficiali ai VW si-au exprimat frustrarea ca eforturile semnificative din SUA nu au atras o atentie la fel de mare ca cele ale Tesla sau General Motors.Brandul Volkswagen isi propune sa investeasca 16 miliarde de euro (19 miliarde de dolari) in electrificare si digitalizare pana in 2025. S-a angajat sa vanda un milion de vehicule electrice in intreaga lume pana in 2025.Volkswagen a recunoscut in 2015 ca a folosit software ilegal pentru a manipula testele motoarelor diesel din Statele Unite, provocand cea mai mare criza corporativa din Germania si costand producatorul auto peste 32 de miliarde de euro, sub forma de amenzi, reparatii si costuri legale.In 2017, VW si-a recunoscut vinovatia pentru frauda, obstructionarea justitiei si declaratii false, ca parte a unei intelegeri de 4,3 miliarde de dolari incheiate cu Departamentul de Justitie al SUA in legatura cu scandalul emisiilor automobilelor diesel.