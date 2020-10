FOTO Cea mai mica masina din lume costa 6.000 de euro si poate fi condusa fara permis: "E un obiect de mobilitate urbana"

Potrivit sursei citate, vehiculul de doua locuri este un cub pe roti, realizat din polipropilena, adica un plastic mai dur, si seamana cu o jucarie, fiind considerat un "obiect de mobilitate urbana", nu o masina.Citroen Ami are un motor electric care il poate propulsa la maximum 45 km/h. Vehiculul poate rula 75 de kilometri pe baterii, iar in Franta poate fi condus fara permis de oricine a implinit 14 ani.Bateriile se pot incarca la o priza normala in trei ore. Versiunea de baza costa mai putin decat un Logan: doar 6.000 de euro, mai arata libertatea.ro . Potrivit sursei citate, Ami are la bord are un ecran alb-negru care arata doar viteza , nivelul bateriei si kilometrii ramasi pana la urmatoarea incarcare, iar pentru cumparaturi exista loc in fata scaunului pasagerului.