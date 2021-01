Cum poate fi verificat kilometrajul unei masini second-hand. Ce a scos la iveala cazul craioveanului obligat sa restituie banii unui cumparator tepuit

Cum poti afla daca o masina are kilometri reali

Explicatiile unui inginer din industria auto

Cartea service, demna de luat in seama daca e originala

Ziare.com a prezentat cazul unui bucurestean care a obtinut in prima instanta o sentinta prin care l-a obligat pe cel care i-a vandut un Citroen C3 sa ii restituie banii pentru ca era "umblat" la kilometrajul masinii. Potrivit sentintei pronuntate in dosar, procesul a fost deschis dupa ce cumparatorul s-a dus intr-o reprezentanta, iar in urma unei verificari s-a constatat ca a fost dat inapoi kilometrajul cu peste 200.000 de km.Chiar daca in proces nu s-a putut demonstra ca vanzatorul masinii a fost cel care a dat kilometrajul inapoi, fiind posibil ca "manaria" sa fie facuta de proprietarul dinaintea sa, judecatorul a considerat ca cel care a vandut ultima data masina este vinovat de viciile ascunse ale autoturismului.Pentru verificarea kilometrajului, in proces a fost dispusa si realizarea unei expertize, iar "din informatiile referitoare la mentenanta autoturismului Citroen C 3, se constata ca indicatorul a fost resetat de 7 ori, kilometrajul ultimei resetarii fiind de 224.491 km, iar timpul de la ultima resetare a fost de 563 de zile".Potrivit judecatorului, in expertiza realizata in dosar a fost inserata si o comunicarea oficiala a Citroen Romania din care rezulta ca "nu exista o metoda oficiala de determinare furnizata de fabricant pentru rulajul real al unui autoturism, singura metoda reala fiind istoricul de service".Reprezentantul unui service auto a explicat pentru Ziare.com ca inainte de orice verificari tehnice, kilometrajul unei masini la mana a doua poate fi verificat pe baza unui calcul simplu, pornind de la anul de fabricatie. Mai exact, a aratat reprezentantul service-ului auto, o masina detinuta de o persoana fizica nu ar putea avea un rulaj mai mic de 10.000 km/an, iar o masina de firma nu ar putea circula mai putin de 20.000 km/an. Cu alte cuvinte, a explicat reprezentantul service-ului auto, daca o masina are mai putin de 10.000 de km pe an este un indiciu ca ceva nu este in regula cu kilometrajul.Dincolo de aceste indicii, exista, insa, metode de a verifica cu exactitate rulajul, dar realizarea unor astfel de verificari depinde de anul fabricatiei, marca sau model."Depinde de constructor. Exista unele marci la care, interogand computerul masinii, poti afla istoricul masinii si exista marci la care se poate vedea cati km a avut masina la ultima intrare intr-un service autorizat. La unele marci se poate interoga calculatorul masinii si se poate vedea cati km parcursi are masina la momentul respectiv, dar asta depinde de constructor si de varsta masinii. Noi, la Dacia Renault si Nissan putem spune doar un istoric de service: cand a fost ultima data intr-un service al marcii", a explicat directorul unei reprezentante Dacia, Renault si Nissan.Directorul reprezentantei auto a mai explicat ca daca masina a fost intr-un alt service "generalist", care nu e agreat de reprezentanta nu se poate vedea istoricul. Dealerul a mai declarat ca "la unele masini de generatie noua, dupa 2015, se poate vedea daca exista corelatie intre ce arata calculatorul si ce se afiseaza pe bord, dar acest lucru se poate face numai la anumite modele".Paul D., un inginer roman care lucreaza in industria auto din Germania, a explicat ca informatiile despre odometru (kilometraj) sunt stocate in memoria unor ECU-uri din masina ( motor , cutie de viteza , bord, unitatea centrala)."In functie de anul de productie a masinii si de model, odometrul e salvat in diferite forme si cu diferite forme de securitate. Incepand cu anul 2014, multe modele au un sistem de securitate care protejeaza anumite date din memorie, printre care si odometrul. Pentru modele care au un astfel de sistem e mai dificil sa se modifice kilometri. Totusi exista anumite metode, dar foarte complicate", a explicat inginerul roman.Potrivit romanului stabilit in Germania, dupa 2018, modele de lux care au servicii online integrate in head-unit trimit date in cloud printre care si odometrul. "In acest caz, o data ajunse datele in cloud sunt sigure si e foarte putin probabil sa poata fi alterate. Deobicei reprezentantele auto au acces la aceste date", a mai explicat inginerul roman.Inginerul roman care lucreaza in industria auto din Germania a mai explicat ca o metoda de verificare foarte buna este cartea service, cu conditia ca documentul sa fie original."Exista cazuri cand cartea service este contrafacuta, dar deobicei se poate vedea acest caz pentru ca nu e facuta identic cu cea originala. Cartea service este utila daca este originala si daca a fost intretinuta de catre proprietar. Fiecare lucrare de intretinere se trece in cartea service impreuna cu odometru si datele oficiale ale firmei care a facut lucrarile de intretinere. Reparatiile nu sunt trecute in cartea service", a explicat Paul.Inginerul a mai aratat ca unele masini pot fi verificate in reprezentanta pe baza dosarului digital."Unele masini care au OBD permit citirea odometrului din ECU-ul cutiei de viteza sau cel al motorului. Daca schimbarea odometrului nu a fost facuta corect si masina nu are sistemele de securitate implementate se poate ca unul din ECU-urile care salveaza kilometri sa aiba valoarea originala care poate fi diferita de cea afisata in bord.Daca masina a fost reparata in reprezentanta si exista o factura de la reprezentanta sau un service autorizat, pe factura de obicei scrie si odometrul. Deci actele din service-urile autorizate ar trebui sa aiba scris si odometrul.Mai exista si anumite site-uri care colecteaza date din diferite surse (service-uri, reprezentante, dealeri) si bazat pe VIN-ul masinii pot furniza date printre care si odometrul impreuna cu o data a inregistrarii datelor", a mai punctat inginerul roman care lucreaza in Germania.