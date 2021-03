VIDEO Diferenta de consum intre doua masini identice, alimentate cu doua tipuri de motorina diferite. Experimentul facut de un cunoscut vloger auto

Pentru experimentul sau, vlogerul a folosit doua masini identice, conduse cu aceeasi viteza , pe aceeasi distanta. Pentru ca rezultatul sa fie cat mai corect, Andrei Verestiuc s-a asigurat ca presiunea din rotile celor doua masini este egala, iar pe fiecare dintre autoturisme este aceeasi greutate.In final, dupa parcurgerea a 407 km, rezultatul testului a aratat ca masina alimentata cu motorina premium a avut un consum cu aproximativ 2,5 l mai mic decat masina alimentata cu motorina clasica."Mereu mi-am dorit sa pot face un test SINCER, fara perdea, pe tema asta si acum am avut oportunitatea! Doua masini identice, motorizari identice, cauciucuri identice, presiuni in pneuri identice, jante identice, greutati identice...singura diferenta?! Tipul de combustibil.Testul a fost facut cu principiul onestitatii si al corectitudinii in cap, pot sa promit asta! Am fost acolo prezent de la inceput la final, eu am alimentat masinile, eu am fost responsabil de traseul ales, de viteza de deplasare, de alegerea masinilor, de presiunea in pneuri...practic de ABSOLUT tot.Pot spune ca am fost IMPRESIONAT de rezultat, eu unul nu ma asteptam sa fie asa de notabil, mereu am avut mici dubii legate de motorina premium", a scris Andrei Verestiuc in prezentarea vlogului."Avand in vedere diferenta de pret/carburant nu ai castigat nimic, pentru ca de diferenta aia alimentai in plus carburant normal. Dar daca avem in vedere "plusurile" motorinei premium,da, s-ar putea sa ajute la motor si sa te scuteasca in timp de niste defectiuni neprevazute", a comentat unul dintre fanii vlogerului.