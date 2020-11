Volkswagen renunta la construirea unei fabrici de peste un miliard de euro in Turcia. Investitia va fi realizata in Slovacia

Investitia grupului german va fi mult mai ridicata decat se astepta Guvernul premierului Igor Matovic. Nu se stie daca vor fi produse si vehicule electrice la Bratislava, a informat o alta publicatie slovaca, Dennik N.In iulie, Executivul de la Bratislava a semnat un memorandum cu reprezentantii VW, sugerand o investitie de 500 de milioane de euro, dar recentele informatii indica o investitie de un miliard de euro.Suma a fost mentionata de Herbert Diess, directorul general al Volkswagen, intr-un interviu acordat revistei germane Automobilwoche. El a confirmat majorarea productiei la fabrica din Slovacia.In iulie, Volkswagen a anuntat ca renunta la planurile anterioare care vizau construirea unei noi uzine in Turcia, ca urmare a scaderii semnificative a cererii pentru autoturisme noi in contextul pandemiei de coronavirus.Volkswagen analizase mai multe posibile locatii pentru noua sa fabrica din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia. In Manisa, la 40 km de orasul Izmir, ar fi urmat sa se construiasca o uzina cu o capacitate anuala de productie de 300.000 de vehicule. Facilitatea de productie in valoare de 1,3 miliarde euro urma sa construiasca modele Volkswagen Passat si Skoda Superb, incepand din 2022.Presa slovaca sustine ca printre motivele pentru care VW a ales Slovacia se afla masurile de stimulare a investitiilor promise de Guvern si promisiunea autoritatilor de la Bratislava de a construi o institutie care sa-i pregateasca pe angajati si sa le imbunatateasca competentele.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche , Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.