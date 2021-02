Criza cipurilor din industria auto. General Motors se alatura producatorilor care opresc productia din cauza lipsei de semiconductori de pe piata

Grupul este nevoit ca din 8 februarie, timp de o saptamana, sa opreasca productia la fabricile din Fairfax, Kansas, Ingersoll, Ontario, si San Luis Potosi, Mexic. Totodata, GM va reduce la jumatate productia la fabrica Bupyeong 2 din Coreea de Sud, in aceeasi saptamana.GM nu a dezvaluit care va fi volumul de productie pierdut si nici care furnizor a fost afectat de deficitul de cipuri, dar a precizat ca s-a concentrat pe mentinerea activitatilor la fabricile care construiesc cele mai profitabile vehicule - camionete pickup si SUV-uri. Precum si automobilul sport Chevrolet Corvette.Grupul intentioneaza sa recupereze pe cat posibil productia pierduta. AutoForecast Solutions estimeaza ca volumul total al productiei pierdute de GM va fi de aproape 10.000 de vehicule.Vehicule afectate includ sedanul Chevrolet Malibu, Cadillac XT4 SUV, Chevy Equinox si Trax, SUV-urile GMC Terrain si vrhiculul crossover Buick Encore. Deficitul de semiconductori a determinat mai multi producatori auto, intre care Volkswagen Ford Motor, Subaru, Toyota Motor, Nissan Motor si Stellantis, sa reduca productia.Mazda Motor analizeaza sa isi reduca productia la nivel mondial cu un total de 34.000 de vehicule, in februarie si martie, din cauza acestui deficit, ai declarat, miercuri, surse apropiate situatiei.Nissan a anuntat marti ca va opri productia timp de trei zile la fabrica de asamblare de camioane din Canton, Mississippi.In primul trimestru, productia sectorului auto mondial ar putea fi mai mica cu 672.000 de vehicule decat era estimata, din cauza lipsei cipurilor, potrivit IHS Markit, care se asteapta ca deficitul sa dureze pana in trimestrul al treilea.AutoForecast Solutions considera ca pana in prezent, deficitul de cipuri a redus productia auto cu 564.000 de vehicule, iar impactul total din acest an va fi de 964.000 de vehicule.Taiwanul, unde se afla cel mai mare producator de cipuri din lume, Taiwan Semiconductor Manufacturing, si alte firme mari, este in centrul eforturilor de rezolvare a acestui deficit, provocat de cresterea cererii de semiconductori din partea industriei dispozitivelor electronice, pe fondul pandemiei de coronavirus care i-a obligat pe oameni sa lucreze si sa studieze de acasa.Oficiali economici din Taiwan vor avea o intalnire virtuala cu oficiali americani la sfarsitul acestei saptamani, pentru a discuta despre lanturile de aprovizionare.Marti, 15 senatori americani, din unele dintre statele americane producatore de automobile, respectiv Michigan, Ohio, Tennessee, Illinois, Indiana si Carolina de Sud, au cerut Casei Albe sa colaboreze cu Congresul pentru a rezolva deficitul de semiconductori.