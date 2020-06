Germania propune un pachet de stimulare de 5 miliarde de euro pentru sustinerea vanzarilor de masini

Ziare.

Vanzarile auto au scazut la nivel mondial, in urma inchiderii liniilor de productie din cauza pandemiei de coronavirus, iar un sondaj referitor la increderea oamenilor de afaceri in economie, publicat de institutul de cercetari Ifo in aceasta luna, a aratat ca sectorul auto german se afla in cea mai dificila situatie din 1991, transmite Reuters.Liderii politici germani ar urma sa prezinte marti programul de stimulare a economiei, care ar putea totaliza pana la 80 de miliarde de eruo, potrivit unor estimari din presa.Propunerea Ministerului Economiei prevede plata unor prime cumparatorilor de vehicule electrice si de automobile cu motoare conventionale cu preturi de sub 77.350 de euro fiecare. Programul va fi valabil pana la sfarsitul acestui an, au spus sursele.Ministerul Economiei a refuzat sa comenteze.Planul prevede acordarea unei prime de baza de 2.500 de euro pe masina, care ar putea fi suplimentata cu 500 de euro pentru vehiculele eficiente energetic. Programele de stimulare existente ar fi majorate cu 1.500 de euro pentru automobilele electrice si cu 750 de euro pentru modelele hibride.O serie de politicieni si organizatii industriale s-au exprimat impotriva primelor pentru achizitiile de automobile, argumentand ca programele de stimulare ar trebui sa respecte politicile referitoare la schimbarile climatice si sa nu favorizeze o singura industrie.