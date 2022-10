Iata noul Chevrolet Spark, urmasul lui Matiz

Chevrolet a publicat primele imagini ale versiunii de serie a noului Spark, un model care promite mult ca design si atitudine.

Noua generatie a lui Chevrolet Spark, urmasul urmasului clasicului Matiz, o masina inca la mare cautare in Romania, va fi prezentata in premiera mondiala in versiune definitiva de serie la Salonul Auto de la Geneva.

Prima concluzie: Chevrolet a transformat o masina care nu spunea nimic din punctul de vedere al designului intr-una extrem de atractiva estetic. Noul Spark este inspirat masiv de conceptul Beat, ales de 1.9 milioane de fani Chevrolet dintr-un trio de prototipuri in cadrul unei competitii-maraton al carei scop era alegerea viitorului model de oras al marcii.

Partea frontala este complet diferita de ceea ce cunosteam pana acum prin Matiz si prin vechiul Spark, modelul devenind mult mai agresiv, cu blocuri optice in forma de diamant si cu o forma angulara neregulata a proiectoarelor de ceata. Aripile rotilor sunt foarte adanc subliniate si gazduiesc roti cu jante de pana la 15 inch in diametru. Lungimea totala a noului Spark este de 3640 de mm, ampatamentul fiind de 2375 de mm. proiectantii promit un spatiu interior care poate gazdui lejer patru persoane intr-o masina care se descurca prin oras indiferent de situatie.

La interior, cadranele de bord au fost inspirate din lumea moto, combinand solutiile digitale cu cele de tip analog. Plansa de bord este curata si pare extrem de usor accesibila, principalele comenzi fiind asezate pe consola centrala. Insertiile din plastic in culoarea caroseriei transforma noul Spark intr-un model al carui scop nu este doar acela de a impune spatiul ca principal argument in lupta pe segmentul sau, ci si acela de a iesi in evidenta printr-o abordare amuzanta si atractiva vizual.

Motoarele de care va dispune noul Chevrolet Spark in Europa vor fi reprezentate de doua unitati pe benzina de 1.0 si 1.2 litri, ambele cu patru cilindri si ambele cu 4 valve pe cilindru. In functie de piata de desfacere, noul Spark va include in stardard airbag-uri frontale pentru sofer si pasager, airbag-uri laterale, cortina, ABS si ESP. Conform producatorului, noul Spark a fost proiectat pentru a scoate un punctaj foarte bun la testele de siguranta.

Noul Chevrolet Spark va fi prezentat in premiera mondiala la Geneva, urmand ca debutul sau de piata sa aiba loc de abia la inceputul anului 2010.

Stire preluata de pe www.automarket.ro

