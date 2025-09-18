Inchisoare pentru cei care dau inapoi kilometrajul masinii - proiect (Video)

Duminica, 20 Decembrie 2015, ora 19:11
6424 citiri
Inchisoare pentru cei care dau inapoi kilometrajul masinii - proiect (Video)
Foto: Arhiva Ziare.com

Persoanele care schimba kilometrajul unei masini inainte sa o vanda ar putea primi o pedeapsa cuprinsa intre doi si cinci ani de inchisoare, potrivit unui proiect de lege inaintat de deputati.

Modificarea datelor tehnice ale autovehiculelor, precum elementele de identificare, istoricul reviziilor si al reparatiilor sau numarul de kilometri afisat in bord, pune in pericol siguranta cumparatorului si a celor din jur, iar statul roman trebuie sa se implice mai mult pentru a stopa aceste practici, spun initiatorii proiectului, potrivit Digi 24.

"Acesti supranumiti samsari care cumpara masini si le vand ca si o industrie pana acum, nu au niciun fel de oprelisti in a maslui datele tehnice ale masinilor. Se intampla ca un cumparator de buna credinta cumpara un autovehicul care are in bord o suta de mii de kilometri si el de fapt are cinci sute de mii de kilometri", spune Alexandru Nazare, deputat PNL, unul dintre initiatorii legii.

Pe langa paguba financiara pentru cumparator, se pune in pericol siguranta circulatiei.

"Se circula pe strada cu acele masini, punand viata altor oameni in pericol fara ca noul conducator auto sa stie acest lucru", spune Andreea Paul, deputat PNL, alt initiator al legii.

Proiectul de lege urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului, mai informeaza sursa citata.

#inchisoare modificare kilometraj, #proiect lege vanzare masini , #masini
