Apple vrea sa produca pana in 2024 o masina care poate circula fara sofer. Tehnologia revolutionara folosita de companie

Eforturile producatorului de iPhone-uri in domeniul auto, cunoscute sub numele de Project Titan, au avut o evolutie inconstanta incepand din 2014, cand compania a inceput sa proiecteze propriul sau vehicul. La un moment dat, Apple s-a concentrat pe partea de software si si-a reanalizat obiectivele.Doug Field, un veteran al Apple care a lucrat la Tesla , s-a intors pentru a coordona proiectul in 2018, iar in 2019 a concediat 190 de persoane din echipa Apple.Ulterior, Apple a progresat suficient de mult, iar acum are ca obiectiv construirea unui vehicul pentru publicul larg, au declarat doua persoane apropiate situatiei.Obiectivul Apple de a construi un vehicul de serie contrasteaza cu obiectivele unor companii concurente, cum este Waymo, divizie a grupului Alphabet, care a construit robo-taxiuri pentru un serviciul de ride-hailing fara soferi.Un element central al strategiei Apple este un nou model de baterie, care ar putea reduce radical costul bateriilor si care ar creste autonomia vehiculului, potrivit unei a treia surse.Apple a refuzat sa comenteze planurile despre produsele viitoare.Fabricarea unui vehicul reprezinta o provocare pentru lantul de aprovizionare al Apple, o compania care fabrica sute de milioane de produse electronice cu componente din toata lumea, dar care nu a produs niciodata un vehicul.Tesla, compania lui Elon Musk , a avut nevoie de 17 ani pentru a obtine profit din fabricarea de masini Nu este clar cine ar asambla automobile sub marca Apple, dar, potrivit surselor, compania va recurge la un producator partener. Exista insa si posibilitatea ca Apple sa isi reduca ambitiile la un sistem de conducere autonoma care ar fi integrat intr-un automobil fabricat de un producator auto consacrat, au mai spus sursele.