Ultimele doua zile in care masinile cu volan pe dreapta mai pot fi inmatriculate in Romania

Mii de romani care detin masini cu volan pe dreapta s-au grabit sa isi inmatriculeze autoturismele in luna decembrie 2020, arata stirileprotv.ro . Dupa 1 ianuarie 2021, astfel de masini nu mai pot fi inmatriculate, iar autoturismele care nu au fost inregistrate la RAR in Romania mai pot circula doar 90 de zile. Masinile cu volan pe dreapta inmatriculate pana la 1 ianuarie 2021 pot circula fara probleme dupa aceasta data.Potrivit stirileprotv.ro, daca in ianuarie 2019 au fost inmatriculate 1.100 de masini cu volan pe dreapta, in decembrie 2020, numarul lor a fost aproape de 2.500.Sursa citata mai arata ca in 2019 au fost omologate in Romania aproape 20.000 de masini cu volan pe dreapta, iar in 2018 au fost inregistrate 30.000 de astfel de autoturisme.